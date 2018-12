Mensaje común de receptores y líberos de Unicaja Almería

La mitad estaba ya y la otra mitad fichó en verano, pero es verdad que esa mitad segunda más bien cumplía lo que hacía era un regreso ‘a su casa’. Con todo, dar con el punto justo de acople de todos ellos, ‘gallos de corral’ en todos los casos, se ha ido produciendo día a día hasta tener lo que en este parón invernal se puede apreciar. Jorge Almansa y Javi Monfort tiene apretándoles mucho por atrás a los ‘Franes’, Ruiz e Iribarne, mientras que Antonio Casimiro ‘Artés’ se ha topado con un gran maestro del que seguir aprendiendo para llegar a ser el número uno, un tal Álex Fernández. Los dos receptores fueron de la cantera ahorradora y el líbero hizo al club tricampeón tres años atrás. Nadie extraño en la casa verde, ellos menos.

En esas dos posiciones se está viendo de manera clara la competitividad por ser titular, quizá más en la de ‘cuatro’ por estar precisamente eso, cuatro efectivos, la más numerosa de todas, y quedarse la mitad fuera. Uno de los más acreditados al portar los galones de capitán es Jorge Almansa, satisfecho con la evolución tras tener en cuenta esos condicionantes citados: “Bien, la verdad; empezamos en un periodo difícil después tantos cambios en el plano deportivo, con otro entrenador y con personas importantes llegando al equipo, con Víctor Viciana por ejemplo, y los fichajes en general, y el balance es bueno porque el equipo ha ido superándose de todas esas cosas externas y se ha hecho grande; ahí están los números”.

La misma evolución ascendente ha observado Javier Monfort, que no duda en dar un mensaje optimista con una carga de exigencia: “Ha sido un balance siempre yendo hacia arriba porque hemos acabado a un nivel mucho más alto de cuando empezamos, pero no hay que obviar que perdimos el primer título que se jugó y eso, en un equipo tan exigente como Almería, hace que no sea positivo del todo; ha sido un buen inicio, pero podría haber sido mejor”. Los dos ‘veteranos’ tienen como nuevos compañeros a dos ‘súperclase’ como Fran Ruiz y Fran Iribarne, y el cordobés se queda con la parte más positiva de esta trayectoria inicial: “El equipo ha ido de menos a más; ahí están los resultados, invicto, ganados todos y con una demostración en cada uno de ellos que se ha jugado de una mejoría progresiva”, que lleva al equipo a estar líderes y al club a plantearse años después la posibilidad de volver a Europa.

El almeriense, único de la plantilla verde que no tendrá vacaciones al jugar con la Selección Española un vital partido del Preeuropeo, se queda con ese mismo carril ascendente en el que transita el equipo, pero va más allá: “Poco a poco hemos ido creciendo todos mucho como equipo, individualmente también hemos cogido las buenas sensaciones todos, y se ha forjado mucho compañerismo y mucha actitud, y por eso creo que de menos a mucho más ha ido Unicaja Almería, el campeón de invierno”. En relación a la lectura de los líberos, también mezcla de juventud y de veteranía. La primera, la de Antonio Casimiro ‘Artés’ no se aprecia al realizar unas valoraciones tan ajustadas: “Si miramos atrás, primera vuelta invictos, líderes en la clasificación, pero ante todo el buen nivel ha sido con el grupo muy motivado”.

Es muy similar a lo que aporta Álex Fernández, llegando a casa, pero poco a poco sí sintiéndose en ella: “La verdad que genial; empezó con muchas incorporaciones e íbamos viendo cómo conjuntar las sensaciones, y la verdad es que con el paso de las jornadas estamos cada vez mejor, hace dos o tres semanas que está Víctor y el equipo sigue mejorando más todavía, lo cual es importante”. Además, tanto él como todos sus compañeros han experimentado algo similar en la faceta personal: “Yo me siento bien, cada vez mejor, ya que tuve unas vacaciones muy largas al no estar con la Selección y la verdad es que con 32 años se notan las pretemporadas algo más, pero con el paso de las semanas me encuentro cada vez mejor, con más confianza y con más ganas de jugar”.