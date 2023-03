El Mercapinturas obtiene un botín de ocho medallas en Arjonilla

El pasado sábado tuvo lugar una prueba puntuable para el ranking nacional de las categorías sub 13, sub 15 y sub 17 en Arjonilla (Jaén), donde el Mercapinturas Almería estuvo presente con trece volantistas.

Los jugadores que representaron al club Mercapinturas y las escuelas deportivas municipales fueron:

-Sub 13: Alejandro Guijarro, Rubén Compañero, Daniel Aguilera, Lola Navarro y Victoria Pérez.

-Sub 15: Ángel Alonso, Asier Torres, Daniel Montesinos, Rosana García y Luna de Juan.

-Sub 17: Javier Basilio Calatrava, Marcos Montoya y José Francisco García.

La competición, que tuvo una participación alta con más de 160 jugadores provenientes de las 8 provincias andaluzas, supuso un éxito sin precedentes en el club con 6 oros, 1 plata y 1 bronce.

Oros:

Javier Basilio Calatrava en individual masculino sub 17 y dobles masculino sub 17

Alejandro Guijarro en individual masculino sub 13

Marcos Montoya en dobles masculino sub 17

Asier Torres en dobles mixto sub 15

Rosana García en dobles mixto sub 16

Plata:

Marcos Montoya en individual masculino sub 17

Bronce:

Daniel Montesinos en individual masculino sub 15

En palabras del técnico del club asistente, Fernando Carrillo, el torneo ha cubierto las expectativas ya que los jugadores más experimentados han conseguido grandes resultados que le permiten escalar puestos en el ranking nacional y también ha supuesto el debut en competición federada de varios jugadores sub 13 y sub 15 lo que nos hace sentir orgullo de que la cantera del bádmiton almeriense siga en alza.