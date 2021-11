Meritoria doble segunda plaza para Aznar y Cancela en La Nucía pese a competir con problemas de embrague

Todo se le puso en contra prácticamente desde el principio a José Antonio Aznar y su copiloto, Carlos Cancela, en el rallye de La Nucía. De hecho, ya antes de empezar la competición tuvieron que lidiar con dificultades derivadas de los problemas que aquejaron al Porsche la semana anterior, en su triunfal actuación en el Costa de Almería. El embrague había terminado fallando y requería su inmediata sustitución pero, con apenas cinco día entre las dos pruebas, las nuevas piezas de recambio no llegaban a tiempo por lo que el equipo tenía que reconstruirlo con el material disponible. Se trataba, por tanto, de una reparación de emergencia que no garantizaba el perfecto funcionamiento de un componente tan importante. De hecho, ya en el recorrido de enlace que llevaba a la primera especial del viernes, Aznar notaba cómo el embraque comenzaba a patinar, síntoma de que los problemas iban a surgir en cuanto se exigiera al máximo la mecánica. Teniendo en cuenta, además, que cada una de las dos etapas del rallye de La Nucía puntuaba de forma independiente para el campeonato de la Comunidad Valenciana, era fundamental terminar ambas lo que condicionaba de forma notable la actuación de José Antonio. Sin poder sacar todo el partido de su Porsche, el piloto del Automóvil Club de Almería conseguía situarse desde el principio en la segunda posición, sólo por detrás del Ford Fiesta R5 de su gran rival en la lucha por el título, el líder del campeonato valenciano Toni Ariete. Finalmente, el embrague acababa por ceder por completo antes de la última especial de la jornada, en la que Aznar lograba tomar la salida a base de tirar de la puesta en marcha y, aún asi, conseguía mantener la segunda posición en la clasificación de la etapa, que contaba ya como resultado final del primero de los dos rallyes puntuables para el certamen valenciano.El sábado, sin que fuera posible resolver la avería, lo aconsejable hubiera sido abandonar. Pero José Antonio Aznar no es de los que se rinden. Retirarse hubiera supuesto perder toda opción a seguir en la lucha por el título, mientras que repetir el segundo puesto del día anterior significaba mantener sus posibilidades de añadir el campeonato de la Comunidad Valenciana al recientemente conseguido por octava vez consecutiva en el andaluz. Aunque cada arrancada era un sufrimiento para el Porsche, cuyo embrague había dejado ya de funcionar por completo, Aznar se defendía de forma admirable en total inferioridad de condiciones, consiguiendo cronos muy meritorios que le llevaba no sólo a terminar otra vez segundo en el rallye del certamen valenciano si no, además, a alcanzar una notable sexta posición en la general absoluta de la Copa de España de Rallyes de Asfalto, clasificación en la que concluía segundo de GT por detrás del Porsche del bicampeón de España Sergio Vallejo, a quien superaba incluso en dos especiales, el TC Plus de Pego y el único paso por el Coll de Rates.Al final, el esfuerzo de piloto, copiloto y equipo tenía la recompensa de alcanzar la meta de La Nucía en la segunda posición que necesitaban para seguir en la pelea por el campeonato, que se decidirá en su cita final, a principios de diciembre, en el rallye Ciudad de Valencia.