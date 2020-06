Miki Fornés regresa a Unicaja Almería

Pocos jugadores en el mundo saben tanto de voleibol como este gigante, por altura y por humanidad, venido al mundo hace 26 años en la bella Palma de Mallorca. Nací en el Mediterráneo, canta Serrat, y muchos de los versos que componen la popular canción del catalán sirven para definir a un tipo que puede presumir de ser querido allí por donde ha pasado. Almería es uno de ellos, dos veces, juvenil y senior, y en las dos ocasiones consiguiendo sumar éxito personal y título en su gran palmarés: “Guardo muy buenos recuerdos de las dos etapas, no solo por ganar el Campeonato de España Juvenil y la SVM, que lo hace todo más bonito, sino por todos los buenos compañeros de los que estaba rodeado, así como por la experiencia que gané en esos dos años”. Ficha de nuevo como ahorrador, con determinación para afrontar su tercera etapa en un club que siempre lo ha admirado.

Miquel Àngel Fonés, de 202 centímetros de altura, uno de los centrales más listos en el juego, hercúleo por su físico imponente y su coraje pegado a la red, pero a su vez todo un ‘jugón’, no olvida: “Recuerdo con ilusión saber que Unicaja se interesó por mí a los 16 años, en mi primer año de la Concentración Permanente de Palencia, y hablando de cantera, me parece fundamental que los grandes clubes piensen en los más jóvenes, para que sigan con la tradición del voleibol”. Ese trato de siempre recibido y el entorno le han llamado a enfundarse otra vez un color que le sienta de maravilla: “La verdad es que el club ha hecho muy fácil para mí una situación difícil por culpa de la COVID-19, desde un principio me gustó mucho su propuesta, tanto deportiva como personal; no siempre se tiene la oportunidad de poder trabajar bien y a la vez estar a gusto en una ciudad como Almería”.

Es este un aspecto que resulta clave para él: “Primero de todo, vuelvo a una ciudad en la que fui muy feliz, y guardo muy buenos recuerdos del club y de la afición, así que por mi parte voy a hacer todo lo posible para que en esta temporada podamos seguir disfrutando de este deporte que tanto nos gusta”. Sigue siendo el mismo Miki que paseaba por sus calles, pero en la pista puede aportar todo lo que ha aprendido: “Por lo general, soy una persona bastante tranquila, creo que eso no ha cambiado desde entonces, pero estoy muy agradecido de la experiencia ganada estos últimos cinco años en los diferentes clubes de Europa en los que he jugado”. Y además, se siente muy bien rodeado: “Me parece que el club ha hecho un muy buen trabajo con los diferentes fichajes y las renovaciones; tenemos una plantilla muy completa, y a falta de juntarnos, creo que podremos competir muy bien”.