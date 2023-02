Mismo reto, enésimo intento

El Calderón, Martínez Valero, San Mamés, Camp Nou, Vallecas, Santiago Bernabéu, Sánchez-Pizjuán, Martínez Valero de nuevo, José Zorrilla, Son Moix, Nuevo San Mamés, Benito Villamarín, El Madrigal, otra vez Camp Nou, Nuevo Mirandilla y Mestalla. En todos ellos el Almería ha tenido el mismo reto, regresando en el avión de vuelta sin la victoria. Conforme ha ido pasando el tiempo, el objetivo se ha hecho más apetitoso por eso de romper una mala dinámica, pero también más cercano al no haber mal que cien años dure.

El Almería venció en Córdoba (1-2) un 8 de febrero de 2015 y desde entonces no ha vuelto a logra otra victoria en la máxima categoría del fútbol español. Caer en los siete primeros escenarios del párrafo anterior provocó el descenso y haber sacado apenas tres empates en los nueve siguientes, que la buena racha de la presente temporada en el Power Horse Stadium se vea en parte aguada al no respirar tranquilo a pesar de que el actual Almería es el segundo mejor de la historia tras el de Emery.

Ni Juan Ignacio Martínez ni Sergi pudieron conseguirlo, buscándolo ahora un Rubi que ha dotado al Almería de una identidad propia y al que no le han temblado las piernas en todo el curso a pesar de ser un recién ascendido, sacando carácter cuando en los primeros compases del campeonato y todavía con los fichajes estivales adaptándose, se metió en descenso, con una instantánea reacción para salir de esas posiciones rojas. El técnico vilasarense pretende trasladar los resultados en la Vega de Acá en condición de foráneo, haciéndose con esa victoria que se resiste desde hace ya 2.920 días.

2.920 días Suma el Almería sin vencer en Primera División fuera del Estadio de los Juegos Mediterráneos

Ha tenido bastante tiempo el cuadro almeriense de digerir el sensacional encuentro ante el Espanyol, con un cierre de mercado de por medio incluido. Sin la marcha de ninguno de los futbolistas importantes, Rubi se ha quedado con una plantilla larga y compensada, teniendo dónde elegir, lo que hace difícil adivinar qué piezas usará este lunes por la noche, máxime al realizar las últimas sesiones de la semana a puerta cerrada en el interior del Power Horse Stadium.

La buena actuación ante el Espanyol y que hayan pasado diez días desde entonces invitan a pensar que será una alineación muy parecida al que actuó frente a los pericos, sin descartar que se repita el once por primera vez en toda la temporada en esa búsqueda de encadenar dos triunfos, algo que la UDA aún no ha logrado nunca. Chumi y Samu, quienes realizaron una buena actuación en la última salida, tienen algunas papeletas para regresar al eje de la zaga y del centro del campo, respectivamente. En esa medular los ojos estarán puestos en De la Hoz al ser su primer encuentro después de que el director general de la entidad indálica, Mohamed El Assy, anunciase que no renovará al no aceptar las diferentes propuestas del club para ampliar el vínculo que expira a final de curso. En punta lo lógico es que repita Luis Suárez después de estrenarse como goleador.

El delantero colombiano estará acompañado en el ataque por Baptistao y Embarba, quienes guardan un gran recuerdo de su paso por Vallecas y quienes no lo celebrarán en el caso de ver portería rival. El madrileño se quedó a cuatro partidos de los 200 con la camiseta franjirroja entre 2013 y 2020, materializando 33 dianas, mientras que el brasileño defendió el escudo del Rayo con el primer equipo en 55 ocasiones, anotando catorce goles. También estará un Akieme que debutó en la máxima categoría con los madrileños cuando apenas contaba con 19 primaveras. Entre los tres suman 274 partidos con el Rayo, por los 226 de Balliu, Saveljich y José Angel Pozo, quienes esperan en el bando local, con el Almería.

El Almería realizó buenas actuaciones en sus dos últimas salidas, en Cádiz y en Valencia, sin llevarse una victoria que hoy no se venderá más barata. El Rayo está al alza, acabando en quinta posición en caso de vencer. Pero los madrileños no terminan de encontrarse en Vallecas, donde no ganan desde principios de noviembre, cuando se impusieron al Real Madrid (3-2). Posteriormente empató frente al Celta (0-0) y cayó con el Real Betis (1-2) y Real Sociedad (1-1). Iraola podría contar con Óscar Valentín y Álvaro, bajas la pasada jornada por sanción; siendo la de Mario Suárez la misma duda. El técnico vasco también podría repetir alineación en un encuentro en el que el Almería busca enterrar su mala racha como visitante.