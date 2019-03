El Moisés Ruiz pone a prueba sus murallas ante Textil

Acabar segundos depende única y exclusivamente de Unicaja Almería, que puede ‘pasar’ de lo que suceda en el derbi balear entre Ushuaïa Ibiza Vóley y CV Manacor si obtiene una victoria de tres puntos. Así, un 3-0 o un 3-1 sobre Textil Santanderina dejaría a los ahorradores en su Moisés Ruiz una semana más para comenzar los play offs por el título como locales, factor cancha a favor, frente a los pitiusos. En el caso de una derrota, con o sin puntos, o incluso de una victoria por 3-2, habría que mirar el resultado de Es Viver. A igualdad de puntos, los de Piero Molducci cogerían la delantera y se comenzaría la semifinal en la isla, puesto que acumulan un mejor coeficiente de sets, que es el siguiente criterio a tener en cuenta en caso de igualdad después de la puntuación y del número de victorias. Por tanto, se sabe el rival en el primer cruce, pero no el orden.

Desde las filas blanquiverdes nadie piensa, desde el respeto a Textil Santanderina, en ceder nada en el Moisés Ruiz en este tramo final, incluidas las eliminatorias para ser campeón. Es cierto que hubo quien lo asaltó, el Conectabalear CV Manacor precisamente, viniendo como penúltimo en aquella ocasión, segunda jornada de la segunda vuelta, pero no lo es menos que después el cuadro manacorí ha dado una buena demostración de su capacidad, mantenerse holgadamente e incluso optando a la séptima plaza al final de la fase regular. Es lo que tienen en juego en su visita a Ibiza, como Textil tiene en Almería confirmar su sexta posición, extraordinaria visto el algo nivel de la Superliga este año, algo que puede que perdiendo sea posible al visitar Vecindario, su rival en ello, la pista de Teruel. Decir que los equipos no tienen nada en juego no es ser demasiado precisos, por tanto, porque además siempre está el espíritu de competición que jamás debe verse violado.

Por lo tanto, se espera a un rival muy peligroso que servirá para entrar en el play off dando la mejor versión como local. Si no se saca el más alto nivel, pueden llegar los problemas e incluso ceder la segunda posición, siendo el mensaje que ha cundido en los entrenamientos blanquiverdes de la semana. El de José Ignacio Marcos es un bloque compacto, de calidad y aguerrido, ideal para verse obligado a una ‘vuelta de reconocimiento’ de las curvas que aguardan frente a Ibiza. Una vez conseguidas las socorridas sensaciones como visitante en Vecindario, Unicaja quiere verlas de igual modo acumularlas también en casa, y llegar a la siguiente línea de salida sin arrancar de cero, sino lanzado y en la mejor dinámica posible.

Difícil de estudiar para los técnicos, Textil Santanderina es la viva imagen de Marcos y de su experiencia en la máxima competición nacional, un club que poco a poco ya toca a las puertas de la Copa del Rey y que no es descabellado, por su progresión, pensar que lo hará en las de los play offs más pronto que tarde. El gran referente es un sevillano de Utrera que juega de central, Fran Calzón, alma del equipo y que en esa posición está compartiendo protagonismo con el colombiano Carlos Enrique Mosquera, si bien en esa posición están también el clásico Ramón Pujol, el joven Aurelio Rodríguez, el ‘local’ José María Palencia y el brasileño Danilo Gomes, que participa como ‘cuatro’, un puesto en el que es clave Daniel Ruiz, cuya pareja más habitual es otro brasileño, en este caso Antonio Soares.

Completan la posición de receptores otro pilar del club, Miguel Ángel Egusquinza, y Manuel Crespo, en su segundo año en Cabezón de la Sal. El colocador titular es Daniel Herrera, teniendo participación Sergio Ramírez y apareciendo en el plantel el joven Bruno San Miguel, de 18 años, dentro de esa factoría de buenos jugadores creada por José Ignacio Marcos. En cuanto a sus opuestos, pueden salir de inicio el recuperado Frank Amorín, que superó una grave lesión, y el ‘hijo pródigo’ Ángel Rodríguez, uno de los ejemplos de salto entre Cantabria y Gran Canaria que se ha producido en más de una ocasión, con ‘billete’ de ida y vuelta entre ambos equipos. Por último, José Osado es el líbero más utilizado por el técnico, con pasado reciente como receptor, y junto a él otro de los grandes mitos, Máximo Bárcena.

En cuanto a resultados, Textil ha ganado diez partidos y ha perdido once, por lo que su ‘balanza’ se podría ver totalmente equilibrada si vence a Unicaja, más fuerte en el papel de local, si bien fuera de su feudo se ha anotado el triunfo en Barcelona, en Melilla y en San Sadurniño. En el Matilde de la Torre solo ha cedido ante los que se han clasificado para el play off. Precisamente su último partido en casa ha sido ante Ibiza, siguiéndolo el duelo frente a Unicaja, por lo que puede tener ‘criterio’ a la hora de medir a los dos contendientes por un puesto en la final. El encuentro va a estar dirigido por la pareja formada por Antonio Correa y Julio César Santana, y más allá de saberse quién será segundo y quién tercero, la jornada cerrará el capítulo en la Superliga de Melilla o de Barça Vóley en un dramático partido por la permanencia. Son las dos cuestiones que quedan por resolverse en esta campaña 2018-2019.