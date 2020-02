La Mojonera, capital de la gimnasia

En lo referente a la participación local, además del club mojonero, también participaron deportistas de la capital, El Ejido, Vícar, Roquetas, Adra, Vícar ... Otro gran éxito en un torneo nacional que no para de crecer.

El pabellón de La Mojonera estuvo lleno las casi doce horas que duró la jornada, en la que se vieron ejercicios de mucha calidad tanto en el suelo, como con los aparatos, tipo mazas, balones... Los familiares y los aficionados que se dieron cita no pararon de animar y de aplaudir a los gimnastas de todas las edades.

Satisfacción municipal con el gran ambiente

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, fue un aficionado más desde las gradas del pabellón, adonde llegó a primera hora de la mañana de ayer domingo y se marchó de los últimos después de disfrutar de un gran espectáculo, tanto por lo que hicieron los deportistas, como por la entrega de los padres para que todo saliera a pedir de boca. “He estado desde primera hora en el pabellón disfrutando y no he llegado a mi casa hasta las nueve de la noche. Creo que ha sido todo un éxito, nos vamos muy satisfechos con todo lo que se ha hecho para disfrutar de esta fiesta del deporte. Creo que la mejor educación que se le puede dar a unos hijos es el deporte, es esencial que estudien y hagan un deporte como la gimnasia rítimica, que es muy sacrificado y así se aprende. Tiene mucho mérito lo que hacen a diario estos deportistas y, por supuesto, el gran trabajo de todos los organizadores. Quiero felicitar a Fabiana (presidenta del Club de Gimnasia de La Mojonera) y a los padres y las madres, que han trabajado para que todo saliera tan bien como ha salido. Además, han aprovechado una carpa que hemos montado en la puerta del pabellón, para hacer paellas y comida casera, para sacar algún dinero para poder costearse los viajes del club, puesto que la gimnasia es un deporte muy costoso. El ambiente ha sido magnífico, no recuerdo que nunca el pabellón haya estado tan lleno y animando tanto”.