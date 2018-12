Monfort, elegido MVP de la jornada tras firmar 21 puntos y una actuación redonda ante Ibiza

No es nada sencillo llegar, pero más complicado es mantenerse, un dicho que se usa mucho y que es perfectamente aplicable a lo que está ‘escribiendo’ Monfort este final de 2018 en su propia historia. Prácticamente en la mitad de las jornadas disputadas ha aparecido en el equipo ideal y frente a Ushuaïa Ibiza Vóley ha sido designado como MVP. Se podría decir que ‘por méritos propios’, pero es algo que el valenciano no ve así: “Muy satisfecho porque casi todas las jornadas estoy ahí, y muy agradecido al equipo, que me permite estar, y especialmente esta jornada, en la que creo que he jugado mi mejor partido”. De entre todos los nombres sobre la pista, el de Víctor Viciana: “Volvió a ser titular y para mí realmente fue el jugador del partido, pero los colocadores lo tienen más complicado para ser elegidos”.

Sobre el almeriense, en un alarde de humildad del receptor, recayó gran parte de la ‘culpa’ de su éxito: “Su trabajo fue increíble y es uno de los mejores colocadores con los que he jugado; estuve muy a gusto y me hizo jugar a mi máximo nivel”. En eso se detiene, porque un enorme Javier Monfort se está redescubriendo y dando una versión que no pensaba a su alcance, ahora sin límite: “Al final la frase de que nunca se llega a conocer a uno mismo es verdad, y creo que estoy viéndome a un nivel que tampoco imaginaba, lo estoy descubriendo poco a poco, trabajando duro todos los días para intentar siempre subir más y más; y siempre que vea que no he tocado techo, continuaré así para llegar los más alto posible”.

Por ahora, “sí me siento mejor que nunca”, confiesa: “Creo que es por la suma de todos los factores, que este es el segundo año que estoy en un gran equipo, luego se ha juntado que Víctor tiene una habilidad para sacar de cada jugador lo mejor, y es un gustazo jugar con él, y otra de las cosas que nos hace crecer mucho es que hay una rivalidad sana dentro del equipo espectacular, cualquier jugador de los que hay en plantilla puede estar en el seis titular”. Sin dudarlo, “es uno de los equipos más completos en los que he estado nunca”, reconoce para después dar más detalle al respeto: “La competitividad que hay en cada posición te hace tener que estar el 120% todos los días, y eso al final en el partido se nota”.

No lleva demasiado tiempo en alto nivel, pero lo está aprovechando muy bien: “Mi edad es algo madura deportivamente, dejé el vóley por la playa, volví hace poco a la pista, así que no llevo tanto tiempo en equipos de nivel; creo que, aunque mi edad sea ‘importante’, estoy creciendo deportivamente”. El nombramiento de MVP le satisface, “un reconocimiento público”, pero “nada como la sensación después del partido, que es con la que me quedo”, manifiesta: “No estoy nada pendiente de eso, la verdad; me llegó por el grupo del equipo, porque ni lo miré, y sí estoy más contento nada más acabar porque se ha ganado, porque me ha salido un buen partido y porque he podido ayudar al equipo”. Feliz con los compañeros, “ellos me hacen sentir bien conmigo mismo”.

Con más mérito a la actuación dado el rival que había delante, avisa sobre el Ibiza de Molducci de aquí en adelante: “Piero a los equipos a los que va les hace sacar muy bien, yo mejoré mucho el saque con él y he visto lo mismo en Ibiza; todos los jugadores comenzaron a sacar muy fuerte y se nos hizo muy cuesta arriba; luego supimos reaccionar y ganar, pero creo que Molducci está sacando un buen partido de Ibiza, que sigue creciendo y que esto es el comienzo, ya que vamos a ver un equipo pitiuso aun más fuerte en la Copa del Rey”. Unicaja deberá “seguir en igual línea que hasta ahora”, continuando por este sábado ante Vecindario.

En ese sentido el valenciano ha valorado al cuadro canarión como “un equipo que es capaz de hacer grandes partidos y se espera su mejor cara este sábado”. Es un poco ‘lo de siempre’: “Todos vienen motivados a jugar con Unicaja, tenemos que ir al 100% y no darles opción, porque nos pueden hacer daño si se crecen al tener además muy buen nivel en plantilla”. En esta liga “nadie se puede relajar ni un minuto”, y en concreto Vecindario “tiene un entrenador espectacular, que los partidos los organiza tácticamente muy bien, que sabe mucho de vóley, siendo un rival que te puede dar la sorpresa, con hombres de calidad”. Apuesta por la ‘vía rápida’ para evitar complicaciones, si bien los amarillos se juegan la Copa.

Está en el aire la clasificación y también muchos enteros para colarse tiene el que será último rival del año, un Textil Santanderina que Monfort conoce muy bien: “He jugado muchos años contra ellos, desde que estaba en Universidad Politécnica de Valencia, y es una de las pistas más difíciles en las que he jugado nunca, afición volcada, pabellón lleno y apretando mucho, la temperatura, a la que ellos están más acostumbrados y los otros no… es un campo muy complicado y se sabe que ellos juegan mucho mejor en casa que fuera”. Simplemente, “hay que viajar muy mentalizados”, pero antes se debe afrontar el duro escollo de Vecindario, como bien apunta un Monfort que rehusó a jugar con la Selección Española este verano, “tengo un compromiso ineludible con la playa y debo atenderlo”, pero que no ha sido reclamado por Muñoz para Navidad: “Esta vez no lo ha visto necesario”.

Javier Monfort es un jugador muy completo que no ha descuidado su formación, lo que le está ayudando para mantener una alta regularidad física: “Al final siempre que planeo la temporada de vóley playa lo hago pensando en vóley pista, porque el primero me gusta mucho pero el segundo es mi trabajo; la playa me la organizo siempre para llegar bien a la pista, y por eso no suelo pegar el bajón, suelo tener una línea más regular; he estudiado la carrera de CCAFD y me organizo las pesas para no tener ese bajón; me va bastante bien porque lo tenemos mi hermano y yo al principio de la playa, pero nos hemos acostumbrado a jugar torneos así para luego llegar bien al resto de la temporada”. Por lo tanto, hay Monfort para rato.