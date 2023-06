Vicente Moreno arrancará la pretemporada sin Ramazani, Samu Costa, El Bilal ni Babic

Los futbolistas de la UD Almería apuran sus días de vacaciones con la fecha del viernes 7 de julio marcada para el regreso, día de pruebas médicas previsto por el club junto con el sábado 8 antes de arrancar los entrenamientos el domingo 9.

Vicente Moreno y su 'staff', compuesto por Dani Pendín (segundo), Dani Pastor (preparador físico), Jesús Rodríguez (preparador porteros), José Luis Deus y Ramón Pons (analistas), a quienes se unen los hombres de club Víctor Fortes (preparador físico) y Ricardo Molina (preparador de porteros) ya tienen perfilado el trabajo de pretemporada, con 'stage' incluido en Marbella que abarcará la última parte del mes de julio, del 21 al 31, y el anunciado amistoso ante Las Palmas para el domingo 23.

El técnico valenciano sabe que los primeros días de entrenamiento en el anexo del Power Horse no podrá contar con al menos cuatro efectivos de la primera plantilla, casos de Largie Ramazani, Samu Costa, El Bilal Touré y Srdjan Babic. El motivo es que todos tendrán unos días extra de vacaciones al iniciar después del 4 de junio -fecha de la última jornada en Cornellá- su periodo de descanso debido a los compromisos internacionales con sus respectivas selecciones.

El ariete de Mali disputó un encuentro con su combinado, obteniendo el pasaporte para la próxima edición de la Copa de África. Babic también estuvo concentrado con Serbia para un duelo ante Bulgaria disputado el 20 de junio (1-1) valedero para la Eurocopa de 2024. Ramazani, con Bélgica, era eliminado el pasado martes por la Portugal de Samu Costa en la fase de grupos de la Euro sub-21 que se disputa en Georgia y Rumanía. El centrocampista luso sigue en competición, midiéndose este domingo a la potente Inglaterra en cuartos de final.

Del primer equipo, teniendo en cuenta que los contratos de Fuoli, Portillo y De la Hoz expiran este viernes día 30 y todavía no se ha anunciado ningún fichaje, Moreno contará con dieciocho efectivos: los guardametas Fernando y Mariño; los defensas Pozo, Mendes, Ely, Kaiky, Chumi, Centelles y Akieme; los centrocampistas Eguaras, Melero, Robertone y Arnau Puigmal; y los atacantes Embarba, Lázaro Vinicius, Dyego Sousa, Leo Baptistao y Luis Suárez, salvo que alguno de ellos cuente con algún permiso especial para dilatar su regreso.

De los cedidos en otros equipos a priori iniciarán el trabajo con el nuevo técnico Iván Martos (el Cartagena pretende hacerse con sus servicios tras tenerlo a préstamo), Arnau Solá, Gui Guedes y Arvin Appiah, mientras que el club todavía no ha concretado qué hará con Cristian Olivera, con mucho mercado en Sudamérica tras su buena campaña en Boston River. Su compatriota Juan Manuel Gutiérrez seguirá un año más a préstamo en el fútbol uruguayo, mientras que Dani Albiar y Jordi Escobar en principio no cuentan y probablemente no inicien las sesiones veraniegas.

Del filial en principio se cuenta con los delanteros Marciano Sancta y Marko Milovanovic y está por ver si también con el mediocentro almeriense Marcos Peña para suplir el rol de César de la Hoz mientras se firma un sustituto. El también almeriense Bruno Iribarne se encuentra concentrado con la sub-19 para el Europeo de la categoría y quizá se eche mano de otro guardameta de las bases. En total, por tanto, serán 25 o 26 futbolistas a las órdenes de Vicente Moreno, un plantel que distará mucho del que inicie la competición allá por el 12 de agosto ya que tienen que concretarse varias ventas y del mismo modo llegar varios refuerzos.