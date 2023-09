Moreno: "Me siento valorado y apoyado por todo el mundo"

Vicente Moreno no baja los brazos y pese a los reveses sufridos mantiene el optimismo por lograr una primera victoria que se resiste. No será fácil tampoco en la séptima jornada liguera, con visita al Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla con la más que probable ausencia de Lucas Robertone, el motor en el centro del campo indálico, que se uniría a las ya sabidas de Pubill y Pozo, mientras que de Embarba insinuaba que no saldrá de inicio tras el golpe en la cabeza que sufrió ante el Valencia.

¿Ganas de volver pronto al verde tras la igualada contra el Valencia?

"Cuando vienes de no ganar la sensación es de haber perdido y eso dice mucho de la ambición que se tiene. Quieres cuanto antes competir. Si hubiéramos tenido algún día más de recuperación para preparar el partido habría sido mejor, pero es lo que toca. Hay jugadores que ni siquiera estarán, pero con los que estén intentaremos competir para ganar el partido".

¿El equipo realiza ya los automatismos que busca el cuerpo técnico?

"Cuanto más llevas con el equipo como entrenador todo está mucho más trabajado y en ese momento no estamos. Toca preparar el partido en campo y con vídeo y pizarra, poco más. Se trata de que salga de la mejor manera. El fútbol es muy caprichoso".

¿Cómo está Embarba de la brecha que se produjo en la cabeza?

"En principio va a entrar en convocatoria porque quiere ayudar. La salud es lo primero y tenemos que tener cuidado, todos ponemos de nuestra parte. El cuerpo médico autoriza y el jugador quiere estar, pero quizá en vez de verlo de inicio veremos cómo va. No hace falta llegar al punto de la máscara con Embarba. Se siente bien aunque dolorido. Hoy ha hecho la recuperación que no pudo hacer ayer. Es más evitar otros golpes para no tener más problemas, tener cuidado".

¿Y cómo se encuentra Robertone, que acabó con molestias?

"Está tocado y hay otros que no podrán entrar en convocatoria. Pensaremos en los que están y no en los que no están para hacer el mejor equipo posible".

¿Piensa en refrescar el equipo con algunos cambios?

"No vamos a hacer rotaciones en sí, ni mucho menos. Este partido viene muy cerca del anterior, pero estará más lejos del siguiente respecto a otros equipos y no veo un problema en acumular un partido en tres o cuatro días porque son profesionales con físico espectacular. No vamos a cambiar el once, esto difícilmente se ve. Puede haber un cambio por algo puntual".

¿Por qué no acaba de funcionarles el balón parado?

"Me acojo mucho a los números para lo bueno y lo malo. No son debatibles, es algo objetivo. Somos el que más remata a balón parado y luego el Sevilla. Ellos han convertido muchos goles y nosotros no, pero todo depende. Se está sacando poco provecho para la capacidad".

¿Qué Sevilla se esperan?

"La realidad del Sevilla es que es el actual campeón de la Europa League, un equipo importante. Le ha pasado como a nosotros, que en lo ofensivo y defensivo vamos muy parecidos, para bien y para mal. Ha podido ganar todos sus partidos porque aprieta. Te obligan a que mucho juego se realice en campo propio porque mete balones al área lo no está escrito y maneja bien la segunda jugada y la presión tras pérdida. Estamos a 2 puntos de ellos, vamos como últimos y será difícil. Es para sufrir y disfrutar también. Necesitamos ganar de tres aunque ir a Sevilla y sumar también sería bueno".

¿Medita darle la alternativa a Fernando en la portería?

"Con el tema de la portería hay que tener mucho cuidado porque puede generarse un debate y un nerviosismo innecesario. Tenemos tres porteros que puede ser titulares y eso tiene que ser una suerte y no un problema. Hemos hecho una apuesta de inicio y sin tener la plaza comprada hay que dar calma. Está jugando Maxi y tenemos plena confianza en él".

¿Se siente respaldado por la entidad?

"Intento darle naturalidad, pero la realidad es que hemos sumado 2 puntos en 6 jornadas. Todos queremos lo mismo y noto el apoyo de todos los estamentos dentro del club a nivel de dirigentes, empleados, cuerpo técnico, afición y medios. Son normales las dudas. Yo ahora mismo no tengo ningún problema, me siento valorado y apoyado por todo el mundo".

¿Y cómo ve al equipo a nivel psicológico?

"La cabeza es una de las patas de la mesa que más importancia tiene. La famosa toma de decisiones es la correcta si estás bien y lo ejecutas sin desesperarte. Todo es más fácil. El Sevilla tiene el viernes al Barça y luego juega Champions, debe valorar las rotaciones".

¿Se está comiendo mucho la cabeza Suárez por su falta de gol?

"Luis Suárez es un chico para comérselo porque trabaja y genera mucho. Me duele que se lo merece y lo único que me sale es apoyarlo, tiene la máxima confianza y tranquilidad. Por calidad, predisposición y nivel terminará marcando goles, no me cabe ninguna duda".