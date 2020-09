Según adelantaba el Periódico de Aragón, la Unión Deportiva Almería ya habría logrado la cesión de Manu Morlanes para la próxima campaña 2020-2021, aunque por el momento aún no se ha hecho oficial y otros medios apuntan que el mediocentro zaragozano, que llegaría a la entidad almeriense procedente del Villarreal, tendría al Leganés de Primera División como su prioridad. Lo que sí está claro es que el club rojiblanco tiene gran interés en traerse a préstamo al centrocampista de 21 años de edad que se marchó de la cantera del Real Zaragoza a la castellonense en 2016. El futbolista maño, que ha vestido además la elástica de la selección española en sub-17, sub-19 y sub-21, parece que se habría decantado por el ambicioso proyecto de Turki Al-Sheikh según algunas informaciones y muy pronto podría oficializarse su cesión a una UDA que, por otro lado, está pujando fuerte por otro jugador criado en las bases zaragocistas.

El mismo rotativo zaragozano desvelaba que la UD Almería habría presentado ya una oferta formal por el también centrocampista Rubén Guti. A sus 23 años, ya se había ganado a pulso un puesto en el once del cuadro maño en Segunda División, categoría en la que ha demostrado una gran calidad. No obstante, la primera cantidad que la UDA ha puesto sobre la mesa no llegaría al mínimo exigido por el Zaragoza, que se situaría entre los 5 y los 6 millones, teniendo en cuenta que la cláusula de rescisión del canterano es de 10 millones.