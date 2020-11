Morlanes: "La clave es estar unidos y seguir con los pies en el suelo"

Manu Morlanes está causando furor y muchos ya lo consideran uno de los mejores centrocampistas de la categoría de plata. El futbolista maño forma una dupla junto al portugués Samú Costa que se complementa a la perfección sobre la que recae la fase de destrucción y creación de juego en el conjunto de José Gomes. En esta entrevista agradece el trabajo del mediocentro luso para que él pueda también brillar a nivel de recuperador y recuerda que Sadiq hace un trabajo encomiable para los que ven el juego una línea por detrás.

Atraviesan un gran momento, son ya siete partidos sin perder, ¿temen acabar con la buena racha?

La verdad es que estamos en un momento dulce, nos salen las cosas y las victorias están llegando pese al mal comienzo que tuvimos. Todos esperamos que no acabe e intentaremos prolongar esta buena racha, aunque llegará un punto que acabará, trabajaremos para que dure el mayor tiempo posible.

Ahora los rivales tienen una motivación añadida ante el Almería.

Ver que el equipo está arriba es un extra de motivación para los rivales y el respeto es incluso más si ven que estamos arriba, pero no debemos fijarnos en eso porque cada partido es un mundo y todos los rivales te pueden hacer daño, sobre todo en su campo, iremos partido a partido.

¿Es un buen momento para vacunarse ante tantos elogios?

Esto del fútbol no tiene memoria y los buenos momentos hay que disfrutarlos porque cuando vienen mal dadas se sufre. Es momento de disfrutar y hacer balance de una temporada que está siendo buena, pero esto es largo, son 42 partidos y no podemos quedarnos aquí, tenemos que ir a más.

Morlanes sobre Sadiq: "Tener un delantero que rompe al espacio, rápido y que se mueve bien en profundidad es un lujo porque me gusta buscar la espalda de los defensas"

Pese a todo lo bueno el equipo sigue mostrando lunares en fases de los partidos...

Hemos recibido críticas normales al jugar en superioridad numérica y no hacerlo bien, pero no es fácil porque se encierran atrás y pierden más tiempo, algo que no es beneficioso para un equipo como nosotros. Hay momentos de los partidos que tenemos que mejorar algunos aspectos, pero los rivales juegan y es complicado dominar los 90 minutos. En fases el equipo debe tener más calma.

La escalada se ha producido precisamente ante adversarios en forma.

Las personas se ven reforzadas en los malos momentos y tras las cuatro primeras jornadas no lo pasamos bien, eso hizo que el grupo se uniera y trabajara más para revertir la situación. Eso es de valorar y alabar porque el que ha entrado lo ha hecho de forma magnífica y los que juegan están a buen nivel. La clave es estar todos unidos y seguir con los pies en el suelo.

¿Qué piensa cuando ya muchos lo consideran el mejor centrocampista de la categoría?

Eso aún me queda mucho por demostrar, es muy pronto para valorar. Vengo a aportar mi granito de arena para devolver al Almería donde tiene que estar. Trato de hacer mi fútbol, ahora las cosas se dan bien, estoy feliz en la ciudad y con los compañeros y eso se ve reflejado en el campo también.

Los futbolistas siempre conviven con los altibajos.

Soy joven y no he tenido tiempo de vivir todo, pero sí malos y buenos momentos y el mismo que te critica luego te va a elogiar y viceversa, hay que tener confianza en uno mismo para saber que puedes dar el nivel y hay que sacar el mayor número de puntos posible para que cuando llegue esa racha tengamos un colchón para poder seguir adelante.

Morlanes: "Me veo beneficiado de Samú, que es más agresivo y me da más libertad para presionar y robar balones"

¿Qué le parece que esté destacando como recuperador?

En mis años del Villarreal es una de las cosas que se me ha potenciado porque me faltaba y me sigue faltando, me veo beneficiado de Samú, que es más agresivo y me da más libertad para presionar y robar balones. Trato de mejorarlo y me alegra que esa parte no tan destacada de mí se vea.

Usted que da el último pase, ¿cómo ve a Sadiq?

Para mí tener un delantero que rompe al espacio, rápido y que se mueve bien en profundidad es un lujo porque me gusta buscar la espalda de los defensas. Su inversión fue alta y siempre va a cargar con eso, habrá gente que lo critique, pero nos está dando un rendimiento muy alto aunque haya partidos en los que no le salgan las cosas, viene de una cultura diferente y es difícil adaptarte a otro país. Se le ve trabajar por intentar dar más y sabemos que al final va a acabar a un nivel altísimo, aunque ya lo veo a un buen nivel. Tiene que estar tranquilo porque el equipo está con él.

En Albacete serán los encargados de cerrar la jornada.

Son partidos engañosos porque juegas contra un equipo que pelea por los puestos de abajo, pero no será nada fácil. Lo de jugar los últimos de la jornada no importa mucho, iremos con nuestras armas para ganar al Albacete, que es buen equipo, propone y juega un fútbol ofensivo por lo que he visto.

¿Qué le parece este formato de jugar tres partidos semanales en plan NBA?

La mayoría de jugadores con los que he hablado les gusta porque no tienes tiempo de pensar en muchas cosas salvo descansar y jugar. Las semanas largas como esta se hacen más pesadas y trataremos de sacarle el lado positivo. Tres partidos por semana suena a locura, pero es lo que nos toca ya que todos estamos en las mismas condiciones y no es ninguna excusa.

¿Imagina que se mantenga este carrusel de partidos una vez superada la COVID-19?

Es algo que no va a depender de nosotros, sino de otros factores y nos adaptaremos a lo que nos digan. Tampoco nos perjudica lo de jugar tres partidos hasta ahora porque el equipo está bien físicamente y la plantilla es bastante amplia. Jueguen los que jueguen trataremos siempre de ir a ganar.