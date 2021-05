Nacho Gil: "El play off es un premio muy grande a una gran temporada

Durán Ejido Futsal está en pleno proceso de preparación del play off de ascenso a Primera División, que comenzarán a jugar el 8 de mayo frente a Noia Portus Apostoli. El jugador del conjunto celeste Nacho Gil ha hablado de la prepa-ración de ese primer encuentro en rueda de prensa realizada en las instalaciones de Campoejido, patrocinador del CD El Ejido Futsal.

Nacho Gil ha destacado que están "muy ilusionados de jugar el play off de ascenso. Para nosotros es un premio muy grande des-pués de una gran temporada y lo afrontamos con mucha ilusión, deseando que llegue el día. Además, parece ser que ya será con público y esperamos ganarlo para dar un pasito adelante".

El municipio de El Ejido ha bajado esta semana a Fase 3 de inci-dencia de la covid-19, lo que implica que ya pueden acceder 200 personas máximo en competiciones deportivas en el Pabellón de Deportes y se espera que para la próxima semana, la incidencia continúe descendiendo, de manera que incluso la cifra de especta-dores pueda aumentar.

"Es muy importante tener a la afición al lado. Hay momentos que necesitas ese aliento del público, ese ánimo y, sobre todo, poder jugar ante tu público es un plus para el equipo y para cada juga-dor", hacía hincapié Nacho Gil.

En frente tendrán a Noia Portus Apostoli, equipo que, como recordó el jugador celeste ,está primero "por méritos propios. Es un equipo fuerte, pero afrontamos el partido sin miedo. Tenemos confianza plena en nosotros, en todo lo que hemos trabajado y hemos hecho bien. Al final hemos conseguido buenas cosas, va a ser un partido de tú a tú y ganar ese primer partido puede ser un punto de infle-xión para llegar allí y tener muchas más opciones", incidía Gil.

De igual forma, el jugador celeste apuntó que Noia es "un equipo con experiencia en la categoría, un equipo muy bien trabajado, apenas ha recibido goles en la temporada, es un equipo muy regu-lar, pero como todo equipo tiene sus puntos débiles que esperamos aprovechar".

Hasta ese primer partido del play off, Durán Ejido Futsal tiene dos semanas de preparación. "La primera semana ha ido bien. Esta-mos preparando el partido, sabiendo que la temporada está a pun-to de acabar, que ya no nos podemos guardar ningún esfuerzo, que no hay nada más allá de estos encuentros. El equipo está mentalizado de que tenemos que darlo todo en el día a día", hizo hincapié Nacho Gil.