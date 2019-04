Nacho Pastor seguirá siendo ‘general’ de los cruzados

“Lo que me hace renovar por URA sigue siendo lo mismo que me hizo venir a Almería y apostar por este proyecto, y es ni más ni menos que el proyecto en si, por ser atractivo, por ser todo un reto, y después de un año aquí creo que vale la pena apostar por el rugby en la provincia, por el grupo humano que hay detrás de él y por la proyección social que tiene dentro de la ciudad”. Pastor lo ha tenido muy claro, como también el club, así reconocido por el presidente en el anuncio de la renovación del entrenador: “Como era lógico, la permanencia de URA y el buen trabajo del míster han confirmado su continuidad un año más en Unión Rugby Almería”.

Es más, haber acabado en marzo y tener cerrado tan pronto el acuerdo de esta renovación hace que las expectativas sean mejores respecto a los cuatro años anteriores en la segunda máxima categoría del rugby nacional: “Ya hemos hecho varias reuniones, tendentes todas a avanzar en lo que ya iniciamos el año pasado”. Miguel Palanca saca ilusión desde muy pronto: “Los cambios en la estructura deportiva y en el staff técnico tendrán que ir buscando relevo a personas que, al tratarse de un deporte amateur, van rotando; en otros casos son las necesidades las que nos van a pedir tomar esas decisiones, pero una vez renovado el primer entrenador ya hemos comenzado a confeccionar lo que será la plantilla de la próxima campaña, que se afrontará además con el Juan Rojas ya totalmente renovado”.

El solo hecho de poder hacer, por primera vez, una pretemporada ‘normal’, es de por si algo extraordinario, siendo todo más fácil por la buena sintonía en los intereses comunes entre club y Nacho Pastor: “Me alegra muchísimo cómo se valora el proyecto que hemos creado en Almería, ya que este también ha sido uno de los motivos del míster para continuar”. Esta valoración, efectivamente, ha sido confirmada por el valenciano: “Después de esta primera temporada aquí, de mi experiencia en Almería, la palabra que me nace es ‘gracias’ con mayúsculas, a todo el grupo de personas que me rodea y que hace posible que pueda desarrollar mi trabajo, que se ocupan de mil pequeños detalles a los que dedican mucho tiempo y sin los cuales esto no sería como es”.

El balance final de la temporada “es muy positivo” y evidentemente ha marcado la decisión de club y técnico, si bien el mismo Pastor deja claro que no solo se detiene en el aspecto deportivo: Respecto a los resultados, hemos conseguido algo histórico, el mayor número de victorias, que han sido 9, con el mayor número de puntos, que han sido 45, y hemos acabado en la octava posición, que también ha sido el mejor resultado antes conseguido, así que poco se le puede pedir más al equipo, pero por otro lado, el balance dice que hemos ido creciendo, hemos ido construyendo poco a poco, cristalizándose el trabajo en los resultados”. Los dos factores “colaterales” que esto conlleva son “acabar la temporada a finales de marzo, lo que nos permite poder preparar con calma la pretemporada, dar descanso a los jugadores, panificar, pararnos, sentarnos a pensar y reforzar cimientos no solo deportivos sino de cara a la sociedad”.

Y es que la concepción del rugby que tiene URA es compartida plenamente por el preparador valenciano, como así el futuro que debe abordarse: “Al club lo único que le puedo pedir es que siga con el compromiso que tiene, que siga adelante sin dudar con el trabajo en las categorías inferiores, lo que trasladado a los clubes unidos al proyecto, que sigan apostando por los chavales, por la difusión del rugby y los valores que van a hacer, que las bases crezcan y que la sociedad se enamore de este deporte, y con eso vamos a poder cimentar el proyecto URA en División de Honor”. Aspecto clave será la “esponsorización”, ya que “se necesita que lleguen patrocinadores que vean que el rugby les da un valor añadido a su empresa y no un deporte que solo pide para camisetas, y que una foto con nosotros les da visibilidad y les suma nuestros valores a su imagen de marca, porque podemos claramente favorecerles”.

En la misma línea, pide “al club confianza en la gente de la casa y que en los momentos difíciles, que llegarán que se mantenga la mirada en el horizonte, como se ha hecho este año ya, en un proyecto que nos hace soñar cada día, mantener la fe y la confianza en lo que llevamos entre manos, siendo verdad que jugar al rugby en Almería tiene sus limitaciones y que el compromiso de los chicos es superior al de otros lugares de España porque los viajes son muy largos, por ejemplo, muchos fines de semana fuera de casa”. En cuanto al año entrante, le pide “básicamente mejorar a nivel personal, a nivel de ese grupo de trabajo que tengo la suerte de liderar y mejorar el nivel de jugadores y también el nivel de club; ‘mejorar en qué sentido’, en todos, en el aspecto deportivo, y ello atendiendo a los de cantera que suben, para que el proyecto no dependa solo de fichajes, que la gente de la casa dé ese paso, sabiendo que necesitan un periodo de transición por edad hacia madurez física y de juego”.

Se trata de “conseguir consolidar los eslabones intermedios”, siendo rotundo en la expresión: “Evidentemente, todos los chavales que cumplen los 18 años tendrán un hueco para seguir, compartiendo entrenamientos con el primer equipo y desarrollándose en los clubes filiales hasta estar preparados para la División de Honor B, que es mucho más dura que las categorías en las que se han desarrollado hasta ahora”. La “exigencia” de la segunda división nacional es grande, pero “hará falta su punto de calidad, el que tienen tras una brillante progresión, la de estas generaciones que llevan varios años en las escuelas de formación y a las que vamos a necesitar para mantener el proyecto vivo y, por qué no, seguir avanzado en nuestros objetivos y ser más ambiciosos incluso”.

Hay tiempo, hay campo por fin y hay ganas: “Hemos empezado a planificar la temporada que viene, tenemos que hacer una postemporada, no desconectar del todo, pero más de aspecto lúdico, de formación y de tecnificación de los jugadores que suben, y así, antes de la pretemporada, generar la base sobre la que trabajar y sacar a plantilla del año que viene, algo que se inició en cuanto acabó el último partido de liga; hay mucho por hacer para cuando llegue el momento de construir el equipo y que tengamos todo en el punto en el que lo necesitamos”. Lo que seguro que se va a mantener es ese ‘factor humano’ que hace único a Unión Rugby Almería: “Desde recoger las camisetas, que todo esté en su sitio en el vestuario, los servicios médicos, la organización de todos los viajes, los terceros tiempos, con un grupo de personas que llegan mucho antes que nosotros al estadio y que son ejemplo de ese valor de sacrificio por el grupo porque ni ven los partidos… y yo tengo el privilegio de ser la cara más visible de todos ellos, de un grupo humano que tiene el rugby como modo de vida”. A los medios de comunicación, “gracias por visibilizar todo esto”.