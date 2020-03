Nandinho: “Nos hacía falta un resultado así para seguir ahí arriba”

Después de haber sumado solamente dos puntos en las cuatro jornadas anteriores, la UD Almería B necesitaba regresar a la senda del triunfo para no alejarse más aún de los puestos de play off y la logró el pasado domingo en casa del Torreperogil por 1-2. Su técnico, Fernando Santos Nandinho, analizaba el choque en tierras jiennenses diciendo que la victoria “nos ha caído bien”.

“Tuvimos que adaptarnos a las características del campo y del rival, hacer un fútbol más directo al que no estamos acostumbrados. Lo mejor de todo es que nos llevamos los tres puntos después de cuatro partidos sin ganar. Nos hacía falta un resultado positivo para continuar ahí arriba y no dejar que los rivales no sacaran más distancia. Hay que seguir así, estar ahí arriba y lograr nuestro objetivo que es el de estar en play off”.