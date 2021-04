Nico Mercader y su otra leal compañera

Nico Mercader sirve a la patria desde el Tercer Tercio, Octava Bandera y Novena Compañía del campamento de Viator y al deporte provincial a lomos de su bicicleta. Es un orgulloso caballero legionario de vocación y un valiente deportista por convicción. Precisamente por plantarle cara al miedo, por ser el novio de la competitividad, este alhameño de 32 años es el gran referente de las carreras MTB en la categoría máster-30.

Dos carreras se han celebrado en Almería desde que el coronavirus va camino de firmar un armisticio y en las dos ha sido certero, cual francotirador, para parar el primero en crono. Tabernas y Cabo de Gata han sido dos duras pruebas para el ciclista del Ciclos N’Ruta, que han llevado al límite a las piernas de este férreo deportista, al que no hay misión humanitaria, maniobra o imaginaria que le puedan con su constancia.

“Estuve de misión en Mali de noviembre hasta mayo del pasado año. Aunque cogí algunos kilos, trataba de mantener la forma corriendo alrededor del campamento que tenía un kilómetro cuadrado, con una temperatura de entre 30 y 50º. Teníamos un pequeño gimnasio, pero apenas podía usarlo porque compartíamos sitio con alemanes y checos, y estaba siempre ocupado. Fue difícil, al final me ponía vídeos para hacer algo de entrenamiento de fuerza”, recuerda Mercader que también pone todo de su parte para cuidar la alimentación en un gremio que necesita de comidas normalmente muy calóricas para soportar las duras condiciones que exigen las maniobras: “Suelo llevarme latas de atún, batidos de proteínas, tortitas de avena... Acumulo mucho cansancio, porque al final dormimos en tiendas de campaña o tenemos imaginaria [guardia nocturna para cuidar del material], pero los mandos saben que no me escaqueo, que es para el deporte, y me dan permiso”.

Precisamente al poco de volver de Mali, Mercader guardó las botas y el uniforme en la taquilla y se puso el maillot para competir en la Titan Desert de Almería con su compañero, el cabo primero Gutiérrez. “Tuvimos muy buenas sensaciones, el pelotón tenía muchísima calidad y el paisaje de nuestra provincia es espectacular”, indica el almeriense, que quedó primero de la categoría corporate junto con su cabo.

Como buen legionario, a Nico Mercader también se la ha visto competir junto con su otra más leal compañera, la bicicleta, en La Africana de Melilla, La Cuna de le Legón de Ceuta, los 101 kilómetros de Ronda y, por supuesto, en la Desértica de Almería. “Es un orgullo participar en carreras legionarias. En Melilla, Ceuta y Ronda llegué a hacer un segundo puesto. Además, también las he hecho con el equipo de ultrafondo”, puesto que además de pedalear, a Nico Mercader no se le da nada mal correr. Ya lo demostró en el Duatlón Cross Mar de Pulpí, donde ganó antes de la pelea más fiera con la pandemia.

Con la vacunación ganando posiciones estratégicas al enemigo, todo hace indicar que tras las vacaciones estivales el calendario deportivo se irá reanudando con todas las precauciones posibles. Nico Mercader confía en darle una alegría a su equipo, Ciclos N’Ruta en el Campeonato de Andalucía. “Hay tiempo para prepararnos y vamos a tratar de llegar lo mejor posible. Vamos a dar lo mejor posible y luego veremos si podemos dar el salto a nivel nacional”, finaliza con una sonrisa de complicidad y ambición Nico, para quien el podium no es el final.