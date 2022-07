Nikola Maras solventa el trámite

El Almería solventó el primer amistoso de pretemporada gracias al gol de Nikola Maras a los seis minutos de partido. El Vélez, de Segunda Federación, fue un duro rival en el césped del Anexo, sobre el que se estrenaron los nuevos fichajes. La nota negativa la dejó el penalti errado por Umar Sadiq; no por el fallo en sí, puesto que al fin y al cabo se trataba de un encuentro amistoso, sino por la continuación de la mala racha en cuanto a disparos desde los once metros no anotados, echándose en falta un especialista en esa faceta para que cuando empiece la competición no se pierdan puntos.

Rubi dosificó a la treintena de jugadores que tiene a su disposición, siendo Villar y Cuenca los únicos que no jugaron, además de un Pozo que continúa entre algodones. Todo ello en un Almería que jugó con la camiseta de entrenamiento y no con la equipación que lucirá el 14 de agosto ante el Real Madrid, como se había especulado en las horas previas. Y todo ello con varios aficionados siguiendo el encuentro como buenamente podrían desde fuera debido a que el club decidió que se jugase a puerta cerrada.

Si en el tramo inicial del partido Maras anotó el único gol en un saque de esquina, fue también en los primeros compases del segundo acto cuando pudo volver a golpear el Almería por mediación de Appiah, que se plantó en situación ventajosa ante portería rival. Antes del penalti fallado por Sadiq, fueron Svidersky, Lazo y el propio internacional nigeriano quienes se acercaron al gol, teniendo en los últimos minutos Appiah de nuevo un 2-0 que no llegó por culpa de los tres golpeos que se fueron a la madera. Mañana nuevo entrenamiento y el próximo sábado, a las 20:00, los rojiblancos se medirán nada más llegar a la concentración al Córdoba en Montecastillo (Jerez de la Frontera) y al día siguiente, en el mismo escenario y a la misma hora, al San Fernando, que al igual que el conjunto cordobés, milita en Primera Federación.

ALMERÍA: Fernando, Solá, Chumi, Maras, Akieme, De la Hoz, Ramazani, Curro Sánchez, Samu, Puigmal y Sousa. También jugaron: Fuoli, Guedes, Rojas, Milovanovic, Svidersky, Mendes, Babic, Ely, Eguaras, Rojas, Appiah, Rosic, Centelles, Robertone, Portillo, Lazo y Sadiq.

VÉLEZ: Barrios, Espinosa, Adolfo, Álex Portillo, Iván Aponte, Barba, Gastón, Mauro, Kaya, Francis Moreno y Balta. También jugaron: Ocaña, Essel, Bocchino, David, Gonzalo, Yael, Joselinho, David Pastor, Quique, Andrés, Gaona, Mío y Carlos.

GOL: 1-0, Maras, 6'.

INCIDENCIAS: primer encuentro de la pretemporada celebrado en el Anexo a puerta cerrada.