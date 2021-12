Nuevas conquistas para ‘viejos méritos’ de Paquillo

Acabar invicto en casa toda la fase regular, “en el fortín de Los Montecillos”, cuando apenas había entrado en la veintena, o jugar tres de cuatro tie-breaks en la semifinal para finalmente caer, “aquel playoff sí que fue duro”, o verse remontado tras haber remontado en otra semifinal, de la Copa del Rey… le ha faltado muy poco a Paquillo Fernández para haber cambiado la historia. Sabio, el murciano aprecia el viaje más que el destino, y las personas con las que ha venido caminando. Nada menos que ‘Magú’ en sus orígenes en la Superliga y Piero Molducci para su confirmación en el máximo nivel, a ambos recuerda antes de volver a la Ibiza que a punto ya estuvo de hacer campeona, aunque no al que fue su pabellón. De Es Viver a Sa Blanca Dona.

Si somos lo que comemos, emocionalmente hablando el murciano se ha alimentado de los mejores nutrientes y está más ‘fuerte’ que nunca antes. La justicia poética del deporte en general y del voleibol en particular debe tenerle un guiño reservado, pero por si acaso él sigue trabajando duro, muy duro, y se ve incluso más alto: “Es verdad que me encuentro bien, pero yo creo que todavía puedo dar un poquito más y a ello voy, cambiando algunas cositas, puliendo ciertos detalles; estoy convencido de que tanto yo como el equipo podemos llegar bien al final de temporada”. Es lo deseado para pelear por ser campeones, y resulta mucho más sencillo en un ambiente como el que disfruta en Unicaja Costa de Almería: “Es una pasada estar aquí”.

En ello insiste al reconocer que está “a gustísimo”, ahora ya visto desde dentro: “Yo había visto desde fuera cómo trabajaba el club, pero al final no te das cuenta hasta que estás dentro de todo lo que supone, y comodísimo con el cuerpo técnico, con la directiva, con mis compañeros… increíble, este año para mí está siendo increíble y sé que todavía queda muchísimo, porque luego llega lo más importante, la Copa del Rey y los playoffs, pero hasta ahora estoy muy contento”. Sería, de lograrlo, la primera vez que acaba invicto la primera vuelta, algo que pasa por el rendimiento al que se llegue en Ibiza: “Es lo que dice Manolo, que dependemos mucho de nosotros y si aflojamos, pues se va a notar, y los demás juegan, como se está viendo”.

Paquillo advierte sobre que la mala clasificación no es indicativo de nada: “Aunque Ibiza vaya penúltimo, o cualquier otro equipo de media tabla, la gente sabe jugar a esto, en su casa suelen jugar bien y al final, si te relajas, pues te aprietan”. Se está a un partido de alcanzar el reto de finalizar invictos, lo que motiva por encima de ser una presión, porque además se tiene hablado que la derrota llegará, claro: “Está en nuestro diálogo, en muchas reuniones, que al final va a tener que llegar y tendremos que estar preparados para ella, pero por ahora es un premio que tenemos, ir diez de diez, y nosotros vamos a seguir luchando para que esto no termine”. Más mérito en un año que está siendo tan reñido “ya no por arriba, sino en mitad de tabla y por abajo, y la prueba de ello está en la clasificación de la Copa”.