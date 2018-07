"Ojalá este año no se sufra"

Con el uniforme de su actual equipo de triatlón, después de entrenar unos pocos kilómetros sobre la bici y de atender a una entrevista para TRI-Sport, un medio especializado de este deporte, el excapitán del Almería, José Ortiz Bernal, repasó este viernes la actualidad del club rojiblanco, desde el objetivo a la creación de la sección femenina, pasando por los fichajes, la posible venta, el protagonismo de Joaquín y Fran Fernández o el ascenso del filial.

"El objetivo lo ha marcado el propio club en cuanto se dijo que había doce o trece equipos por encima del Almería", comenzaba el repaso Ortiz Bernal, para quien los fichajes "son una incógnita" aunque se trata de "gente con muchas ganas de triunfar y hacerlo bien y con mucha ilusión". Habló también de la comparativa que se ha hecho con la temporada de Unai Emery, que el excapitán no termina de ver ya que "recuerdo que aquel año había ya una base desde Paco Flores que este año no veo; salvo René, Joaquín o Nano, no hay una base tan grande como la de aquel año". Con todo, "creo que va a ser un año difícil, pero ojalá no se sufra y el equipo se salve lo antes posible", sobre todo por los aficionados, "que en los últimos años, con los varapalos y el sufrimiento, han demostrado que son lo mejor que tenemos".

De Joaquín habló también Ortiz Bernal. El excapitán se mostraba "orgulloso" de que el canterano porte ahora el brazalete que él llevó tantos años. "Cuando empezó se le veían maneras y sabíamos que iba a llegar. Le están saliendo buenas temporadas y está siendo de los más destacados del equipo, y que ahora lleve el brazalete es un orgullo para todos los almerienses, que nos vemos representados en él". Le deseó al huercalense que "siga trabajando así para llevar al Almería lo más arriba posible", como también a Fran Fernández, otro almeriense que "cogió el equipo en una situación muy difícil y supo llevarlo a buen puerto, a lo que queríamos los almerienses, que era la salvación. Trabajo, ilusión y ganas no le van a faltar".

De la posible venta del club, de la que tanto se ha hablado en los últimos veranos, el excapitán destacaba que "en mi época los rumores no eran tan fuertes como ahora y yo nunca había escuchado al presidente decir abiertamente que el Almería estaba en venta como sí ocurrió tras el último partido. Tampoco le he escuchado decir que se tenga que ir porque sea el principal culpable. Lo que percibo desde fuera, ahora que no estoy dentro para saber qué pasa, es que no hay la misma ilusión que antes y eso se traslada luego en fichajes y en las temporadas que llevamos". Por último, destacó que el ascenso del filial es "digno de reseñar" y la creación del equipo femenino. "Son pequeñas cosas que hacen el club más grande", afirmó.