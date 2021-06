Se acaba una temporada 2020-2021 para una Unión Deportiva Almería B que el pasado domingo no pasó del empate sin goles ante el Antequera CF en El Maulí y cayó eliminada en las semifinales del play off de ascenso. Los de Fernando Santos Nandinho fracasaron en su objetivo de lograr dar el salto a la Segunda División RFEF y la próxima campaña tendrá que competir la Tercera División RFEF, que se queda como la quinta categoría del fútbol nacional español.

"Por desgracia no nos acompañó el resultado. Sabíamos que no nos valía el empate, el equipo compitió bien, estuvo dentro del partido siempre y tuvo ocasiones en la primera parte y en la segunda nos condicionó la expulsión de Dani Albiar, con mucho tiempo por delante aún teniendo en cuenta la prórroga. Al final no nos dio para lograr ese gol que nos hubiese dado el pase a la final", comentaba sobre el partido de la semifinal Agustín Sánchez, coordinador de la UD Almería B que además ha estado ejerciendo de técnico del primer equipo rojibanco femenino.

"Vamos a confiar en que el curso acabe de la mejor forma posible, con el ascenso del primer equipo"

El almeriense, que tomó las riendas del banquillo de las rojiblancas en octubre y está a la espera de saber si podrán mantener la categoría en Primera Nacional, asume que no se ha logrado la meta marcada con el filial pero apela al borrón y cuenta nueva, a centrarse ya en el presente para mejorar de cara a un futuro que hay que encarar con optimismo. "No queda otra que mirar hacia adelante y pensar en la planificación del año que viene. Vamos a confiar en que acabe la temporada de la mejor manera posible, con el ascenso del primer equipo. A partir de ahí será el momento de que la dirección deportiva del club se siente, planifiquemos y ojalá el año que viene pueda ser diferente", finaliza.