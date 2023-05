Olivera, Gui, Martos y Solá aprovechan sus cesiones

El final de temporada se acerca y el mercado veraniego de fichajes está ya a la vuelta de la esquina (abrirá el próximo 1 de julio). La UD Almería tendrá que decidir entonces qué hacer con los cedidos que tiene distribuidos por varios equipos de la geografía nacional y extranjera y cuya evolución monitoriza la dirección deportiva rojiblanca.

Hasta siete futbolistas pertenecientes a la disciplina rojiblanca se encuentran a préstamo con desigual provecho. Hablamos de los uruguayos Cristian Olivera (Boston River) y Juan Manuel Gutiérrez (filial del Nacional), el serbio Nikola Maras (Deportivo Alavés), el inglés Arvin Appiah (Málaga), el luso Gui Guedes (Lugo) y los nacionales Iván Martos (Cartagena) y Arnau Solá (Real Murcia).

En el caso de los charrúas, a ambos les ha venido bien regresar durante dos temporadas a su país para ir madurando futbolísticamente. Especialmente destacada ha resultado la irrupción de Olivera en el campeonato uruguayo de Primera División enrolado en las filas de Boston River. Sus buenas actuaciones, repletas de desborde por banda y buena pegada, han llamado la atención del Nacional para incorporarlo a sus filas y a buen seguro que Mohamed El Assy tendrá ofertas por él en las próximas semanas, ya que su cesión expiraba el 30 de junio de 2023.

En la misma fecha concluye la de su compatriota Juan Manuel Gutiérrez que, tras formarse en la cantera del Danubio, recaló en el filial del Nacional en el viaje de vuelta desde Almería. Allí, a las órdenes del mítico Chino Recoba, su entrenador, ha ido progresando con actuaciones destacadas en categorías inferiores, llegando a realizar un par de apariciones en el primer equipo, pero sin continuidad. A sus 21 años (los mismos que Olivera) está por ver si el club amplía su préstamo, ya que tiene relación contractual hasta 2025.

Provechosa está resultando también la cesión del joven lateral zurdo Arnau Solá en las filas del histórico Real Murcia. A sus 20 años, el ex del Barça B, que firmó hasta 2027, ha disputado 23 partidos en la exigente categoría de 1ª RFEF, todos ellos partiendo como titular y acumulando un total de 1977 minutos hasta la fecha, por lo que no es descartable que sea una opción para alternarse el próximo curso con Álex Centelles en caso de que Sergio Akieme acabe saliendo transferido.

A pocos kilómetros de allí también parece haber encontrado buen acomodo Iván Martos. En las filas del Cartagena está olvidando su grave lesión de rodilla a tenor de su participación en 13 jornadas desde que recalase en Cartagonova durante el pasado mercado invernal. Con contrato hasta 2024, no sería descartable que el lateral zurdo catalán pueda rescindir este verano el año que le resta si el cuadro albinegro se muestra interesado en sus servicios.

Tampoco le ha ido mal al centrocampista Gui Guedes en el plano personal en el CD Lugo. Pese a que el conjunto gallego ha consumado el descenso a 1ª RFEF, los aficionados luceses destacan sus buenas actuaciones y el carácter que imprimió a la medular del equipo del Anxo Carro desde su llegada. Es otro de los jugadores en los que la dirección deportiva confía que pronto den un paso adelante y puedan incluso entrar en dinámica de primer equipo.

Menos rentable ha sido el periplo de Arvin Appiah en Segunda División. En verano fue cedido al CD Tenerife, pero como quiera que apenas jugaba, en invierno se deshizo aquella operación para enviarlo al CD Málaga a petición de Pepe Mel, que al poco era destituido. El extremo inglés, el fichaje en su día más caro de la categoría de plata (se pagaron 8'8 millones al Nottingham Forest aunque luego fue superado por las variables de la compra de Darwin Núñez al Peñarol) apenas ha tenido protagonismo en La Rosaleda, consumando además el descenso de categoría la pasada jornada. Y todavía le queda un año más de contrato (hasta 2024).

El caso de Nikola Maras es particular porque estaba siendo pieza clave en la búsqueda del ascenso del Deportivo Alavés hasta que en el mes de marzo caía lesionado del menisco. Con un plazo de recuperación establecido en 4 meses, decía adiós al resto de la temporada. El central serbio, cedido el curso pasado al Rayo Vallecano, ha sido una pieza vital en los esquemas de Luis García, disputando 20 encuentros, 18 de ellos como titular, y acumulando 1990 minutos. Bien es verdad que desde el pasado 21 de enero, no había disputado ni un solo minuto. En principio no había cláusula de continuidad en caso de ascenso.