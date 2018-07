Once fichajes después, aún faltan varios retoques más

La dirección deportiva rojiblanca ya ha fichado un equipo al completo, once futbolistas, durante lo que va de verano, pero todavía faltarían varios retoques más para dar por cerrada la plantilla. A las llegadas de Adri Montoro, Romera, Juan Ibiza y De los Reyes en defensa; De la Hoz, Arzura, Aguza, Juan Carlos, Corpas y Rioja en el centro del campo, con Álvaro Giménez para la delantera, habrá que sumarle la de otro extremo polivalente, capaz de desnvolverse por ambas bandas, dado que tanto Gaspar como Fran Rodríguez se recuperan de largas lesiones.

Con la reciente incorporación de Juan Carlos para la mediapunta, el fichaje número once, se eleva a 22 el número de efectivos con ficha del primer equipo, entre quienes si incluyen los canteranos Chema y Sekou. Si bien la continuidad del ariete de origen senegalés aún no está asegurada (va a depender de la decisión final de Fran Fernández), por lo que el club no cierra las puertas a la llegada de otro '9' (el elegido es Borja Lázaro), ya que tampoco es segura la continuidad de Pablo Caballero, al que le resta solo un año de contrato y tendría algún pretendiente como el Mallorca, interesado en sus servicios.

La llegada de un extremo y un delantero (contando con la marcha de otro) cubriría 23 de 25 fichas disponibles, con lo que está por ver si la entidad se decidirá finalmente por completar el cupo trayendo un pivote más que se una a De la Hoz, Arzura y Aguza, e inclus de un lateral zurdo para subsanar la sobrevenida baja por lesión de larga duración de De los Reyes.

La hipótesis del mediocentro parece lejana por cuanto en el área deportiva confían en la polivalencia del capitán Joaquín en caso de que, bien por lesión o bien por amonestación, al canterano le toque jugar en dicha posición de forma coyuntural para cubrir alguna eventualidad.

El asunto del lateral zurdo se estaría debatiendo, ya que hasta enero va a ser complicado contar con De los Reyes. Iván Martos intenta presentar su candidatura desde el filial y la otra alternativa es el central Juan Ibiza por su condición de zurdo. Hasta el 31 de agosto hay margen para decidirse.

Con todo lo expuesto, del curso pasado la única línea que sobrevive intacta es la portería, con René Román y Fernándo, mientras que en la zaga continúan Joaquín, Owona, Trujillo y Nano, en la media Fran Rodríguez y Gaspar y arriba Caballero.