Opciones intactas pero difícil calendario final para el Pulpileño

Aunque no fue capaz de pasar del empate sin goles ante un Cieza que lucha por su supervivencia, el Atlético Pulpileño sigue pegado a las posiciones de play off de ascenso, ya que suma 62 puntos, los mismos que un Águilas que es cuarto clasificado. Así, los almerienses mantienen intactas una jornada más sus opciones para dar caza a una de esas cuatro privilegiadas plazas que, de lograr su objetivo, les permitiría pelear por dar el salto a la Segunda División B, como ya hicieron el curso pasado. No va a ser nada fácil. A los de Pulpí les quedan siete duros enfrentamientos por delante, ante dos rivales directos en esa batalla por entrar en la promoción, tres conjuntos que luchan por su permanencia en el Grupo XIII y otros dos que, en principio, ya no se juegan nada importante.

El duelo del pasado domingo ante el Cieza dejó bien claro que cualquier rival, incluso si está en la zona más baja, puede hacer que vayas dejando puntos por el camino. Así lo hicieron los de Sebas López, que esta semana volverán a verse las caras con un oponente que está metido en la zona rojilla, como es La Unión. Tras esta visita, reciben a un Lorca que es tercer clasificado y luego viaja al feudo del UCAM B, que no quiere dejar de mirar a la cuarta plaza.

San Miguel, posteriormente a dichas citas, dará la bienvenida a un Minerva que quiere escapar del peligro clasificatorio. El Pulpileño irá a casa de Los Garres, una contienda respiro para los de López ante un rival que seguramente ya no se juegue nada. Para finalizar, recepción al Ciudad de Murcia, que se juega la vida, y visita a un Mazarrón que tendrá los deberes hechos.