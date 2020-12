Derrotado, pero con la cabeza muy alta, salió el martes el Atlético Pulpileño de la primera participación de su historia en una Copa del Rey en la que fue eliminado por el CD Lugo (1-2). Los de Sebas López dieron la cara, pusieron en aprietos a un rival de LFP pero no tuvieron una fortuna que sí tuvo su rival. No obstante, el disfrutar de la experiencia copera no se la podrá quitar nadie a un equipo almeriense que cambia el chip y vuelve a centrarse en una competición liguera en la que se juega el liderato del Grupo XIII A frente al Águilas, segundo clasificado con dos puntos menos que un cuadro del Levante que tiene una buena oportunidad para irse al parón abriendo brecha desde el primer puesto.

Por su parte, en el Grupo XIII B, el Huércal-Overa CF también despide el año 2020 como local, en un feudo de El Hornillo donde no ha perdido aún y al que volverá el público para disfrutar de la contienda entre los huercalenses y líder Racing Murcia FC.