Oriente y Vera, a Jaén para poner tierra de por medio con el descenso

Complicadas salidas para los representantes almerienses este domingo. Club Deportivo Oriente y Club Deportivo Vera viajarán hasta tierras jiennenses con la idea de sumar tres puntos que les permitan poner más tierra de por medio con los puestos de descenso que ambos quieren evitar a toda costa. Para ello, los de Juan Carlos Cintas tendrán que imponerse al Navas y los veratenses nada menos que al Villacarrillo, dos durísimos rivales para capitalinos y los del Levante almeriense.

El equipo que no podrá fallar, porque ya no tiene margen de error alguno, es el Adra Milenaria, que jugará en casa del Athletic de Coín. Los abderitanos están a diez puntos de las plazas de permanencia, y pese a que restan doce jornadas de competición, no pueden permitirse un nuevo tropiezo si quieren mantener intacta su esperanza de sobrevivir un año más en la categoría autonómica.

Por su parte, el Berja no sus deberes esta sábado y perdió por 1-2 ante el Malaka. Los virgitanos, que tenían la oportunidad de dormir en la segunda plaza, podrían perder este domingo la tercera posición.