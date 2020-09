Nunca es fácil jugarse gran parte de la temporada a una carrera, menos cuando en los meses previos apenas ha habido oportunidades de testar las piernas y los rivales en competición. Para Francesc Barber y David Campos, gran parte de este curso tan diferente pasaba por lo que ocurriera este sábado en el Cerro de las Contiendas de Valladolid. Ambos superaron el examen con muy buena nota.

Barber cumplió con los pronósticos y se alzó con la victoria en la prueba júnior masculina. Una jornada marcada por la intensa y persistente lluvia, que por supuesto embarró un recorrido pesado y lleno de trampas. El ciclista balear de Primaflor-Mondraker-XSauce tanteó el terreno en el primer giro para marcharse en solitario al comienzo del segundo, estableciendo y gestionando una diferencia que mantuvo sin problemas hasta el final.

Por su parte, David Campos planteó la carrera sub 23 de menos a más, a la espera de conocer sus sensaciones en competición. Inalcanzable Jofre Cullell, el almeriense supo regularse para asegurar primero el bronce y buscar después la plata dando alcance y superando a Ivan Feijóo en la parte final de una carrera muy dura para todos.

Francesc Barber: "Súper contento. Hemos salido muy fuerte tres corredores en la primera vuelta, pero empezando la segunda, justo después de la primera subida, me he situado delante en la bajada y les he abierto hueco. Me he dado cuenta. Ahí he decidido seguir a mi ritmo para ver si podía resistir hasta el final. Así ha sido y la verdad es que súper bien. Me he sentido muy confiado en el circuito, a pesar el barro que había sobre todo en las bajadas, por lo que me quedo muy satisfecho de haberlo conseguido".

David Campos: "De salida he marchado rápido, pero tenía dudas de cuál iba a ser mi auténtico nivel después de siete meses sin correr. Sólo llevaba en las piernas la prueba del fin de semana pasado. Pero la verdad es que me he encontrado muchísimo mejor de sensaciones, con bastante mejor ritmo, regulando. A partir de la tercera vuelta he empezado a subir la velocidad, ya que me encontraba bien. He soltado a los dos que venían conmigo, para después alcanzar a Feijoo y abrir gas hasta el final para acabar segundo".