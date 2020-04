Ozornwafor: "Rezo todos los días por Nigeria y España"

Con apenas 20 años y en su primera aventura en Europa a Valentin James Ozornwafor le ha tocado vivir esta pandemia alejado de su familia, que reside en Nigeria. El central africano de la UD Almería muestra en esta entrevista un perfil desconocido hasta la fecha, destacando por sus incesantes ganas por aprender (incluso viendo a los jugadores del filial) y también por su fe inquebrantable y gran humanidad.

¿Cómo está llevando este encierro por la Covid-19?

Estoy bien, lo llevo bien, todos estamos confundidos porque nadie lo veía venir ni se lo esperaba, nos ha pillado por sorpresa, hay que hacerle caso a las indicaciones de las autoridades y quedarnos en casa para evitar que siga expandiéndose. Los próximos días esto irá mejorando y solo queda hacer lo correcto, mente en calma y con el tiempo se solucionará. Un día más es un día menos.

¿Y en África qué tal se sobrelleva la pandemia?

Mucha gente se olvida de África y de los efectos que tendrá el virus allí. Es un gran continente, puede que no tenga lo que los americanos, europeos o chinos y allí las consecuencias serán devastadoras, especialmente en mi país, Nigeria. Será difícil para ellos pero rezo todos los días para que no se extienda tanto en el continente.

¿Qué consecuencias puede tener que el virus entre de lleno en Nigeria?

África ya es en sí un lugar duro y si el virus afecta mucho las consecuencias serán drásticas. Todo va a cambiar, no solo el sector del fútbol. Muchos no podrán volver a jugar y mucha gente con talento se quedará sin oportunidades. Estoy al tanto de las noticias y de cómo lo están gestionando, rezo por ellos y también por España porque es donde estoy.

Dicen que tiene mucho sentido del humor...

Creo que fuera del equipo nadie sabe lo gracioso que soy. Deberíais preguntarle a mis compañeros, el 70% de ellos diría que James. Si probáis llevar un día la cámara al vestuario lo comprobaréis. Estoy contento con el equipo, cuando llegué nuevo no entendía el idioma ni a los entrenadores, pero me acogieron como a un amigo diciéndome lo que debía hacer. Me llevo bien con todo el mundo, pero he conectado mucho con Kaptoum, Appiah y Coric.

Hasta la fecha no ha jugado demasiado...

Me gustaría jugar más para ser feliz, pero hay que mantener la mente en calma y pensar que los días que están por venir serán mejores. Seguir mejorando es necesario para llegar a lo más alto, yo estoy seguro. Intento aprender lo que quieren de mí para dar el 100% y esperaré al mañana con ganas. Siempre tengo una oportunidad para mejorar.

¿Quién le parece el jugador de más calidad del equipo?

Todos son buenos jugadores, lo que me encanta de mis compañeros es que cada vez que convocan a alguno dan el 100%, sudan para no arrepentirse de no haber puesto suficiente esfuerzo. Cada jugador merece ser el mejor, jugamos con el corazón para llevar al equipo al siguiente nivel.

¿Cómo ve la Segunda española?

Esta es la primera vez que vengo a Europa, no solo a España. Nunca paro de aprender, de los jóvenes y los mayores, también de los entrenadores y cuerpo técnico. Incluso cuando los del filial vienen los observo porque hay algo que aprender de ellos, incluso en casa sigo aprendiendo para mejorar.

Demasiado aburrido en el confinamiento...

Sí, sí, especialmente por estar solo sin tener a la familia, novia o amigos, solo tú en casa con la tele. Al final te cansas porque después de entrenar por la mañana no es cuestión de dormir todo el día. El otro día estaba negativo y mis compañeros me animaron diciendo que es solo una fase. Me escribieron para calmarme y me sentí animado y feliz para continuar.

¿Qué hace para entretenerse?

Durante el día entreno, hablo con mi familia y amigos y veo pelis. Si no me echo la siesta o paso el rato, no mucho más. Me encanta Netflix, también veo pelis africanas en Youtube. Para ver una peli me tiro 3 o 4 días porque me aburro y tampoco la veo mucho.

¿Le gusta la música?

Deberíais venir algún día al vestuario y lo veríais. Me encanta la música africana porque me da esperanza y felicidad. La pongo con Appiah y nos reímos y bailamos, esa música me pone contento.

Si se retoma la Liga habrá once jornadas, ¿cuál puede ser la clave?

Estoy muy contento con el equipo, entrenador, directiva y propietario. Solo quiero apuntar que a la vuelta tenemos que ser más fuertes y darlo todo. Croe que no se va a reanudar la Liga, pero si volvemos habrá que jugar entre semana y dar el máximo nivel. Veo vídeos de mis compañeros trabajando duro en casa y pienso que para estar en Primera solo podemos lograrlo trabajando duro. Cada día que trabajas obtienes beneficios y la actitud no es quedarse sentado en casa.

Con dos metros de altura, ¿siempre quiso ser futbolista?

Cuando era niño me encantaba el fútbol, pero no siempre jugué como defensa central. Empecé como extremo, luego lateral izquierdo y después central. Me dijeron que jugara al basket, pero a mí lo que me gusta es jugar al fútbol y nada más.