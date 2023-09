Pacheta: "Es un orgullo que el Villarreal apueste por mí y me dé esta oportunidad"

El nuevo entrenador del Villarreal José Rojo Martín 'Pacheta', dijo este lunes en su presentación que es "un gran orgullo" que el club castellonense apueste por él y le dé esta oportunidad tras la salida del equipo la pasada semana de Quique Setién. "Venimos con bagaje en el mundo del fútbol. Tengo un modelo de juego y de gestión de grupos muy similar a lo que es el Villarreal. Es el mejor equipo que hemos entrenado, pero estoy convencido de que vamos a manejar esto. Si no me veo capacitado, no vengo", dijo Pacheta.

Respecto a su inexperiencia en Europa fue claro: "no he entrenado nunca a un equipo que juegue en Europa. No tengo experiencia en Europa, pero la cogeré rápido. Tampoco tenía experiencia en ascensos y los he logrado. La experiencia va llegando. Llego a un equipo importante, con un presidente que lleva muchos años en el cargo y que tiene estabilidad. Es un club modélico, saneado y muy cercano".

Además, aseguró que se exige "ambición y el club también lo hace" y que "si la ambición es controlada, es una de las mejores virtudes del ser humano." "Vamos a jugar dentro del modelo que quiere el club. Tenemos que ser duros, pero los jugadores tienen que disfrutar. Ese disfrute no está reñido con el compromiso y el trabajo. Siempre trabajaremos desde el grupo, destacando las individualidades, pero siempre partiendo desde el grupo", agregó Pacheta.

En ese sentido, el técnico burgalés apuntó que sus equipos han jugado "de todas las maneras, con distintos dibujos" y que se tienen que adaptar al equipo y a las cualidades de sus futbolistas. "Sé a dónde llego y los conozco. Esconderemos mucho los defectos y sacaremos las virtudes. Quiero que los jugadores crean en mí. Si lo consigo, lograremos metas inimaginables", dijo. "Yo he venido para ganar. Me han traído para esto. Es mi sexta experiencia, la de empezar en un equipo con la temporada empezada. Ya lo he hecho antes y con buenos resultados. Lo vamos a volver a lograr. Con mejores jugadores y con un equipo más grande. Nada más", añadió.

Reconoció la importancia de la cantera en el Villarreal, un club con "un bagaje muy importante en esta faceta" y que no le tiembla la mano con la edad de los futbolistas. "Da igual que tengan 17 años o 42. La alineación se hace sola. Hay que alinear a los que tengan el respeto de los compañeros", indicó Pacheta.

También dijo que no sabe si el fútbol ha sido justo con él o no, pero que está "muy feliz" y que quiere trasladar su energía y que todo el mundo venga contento y los reciban con una sonrisa. "Es parte de mi trabajo y lo haré muy feliz. Agradezco a Fernando -Roig- su confianza y el haber apostado conmigo. Hablamos de fútbol durante cinco horas. Es una oportunidad muy importante. Se lo agradezco con toda mi alma", comentó el nuevo técnico del Villarreal. "Creo en lo que hago, pero soy crítico conmigo mismo. En cinco horas, queda claro quién eres y cómo actúas, independientemente de detalles. Agradecido en el alma que un club como este se haya fijado en mí. Esta experiencia en este contexto la tengo de otros sitios. El Villarreal es una familia, tiene unas singularidades y es un club ideal para este cuerpo técnico. Las cosas van a ir muy bien", prosiguió.

Pacheta destacó que afrontarán siete partidos en 22 días, pero lo primero que tienen que hacer es ir a ganar a Almería y luego jugar en Europa con los que mejor estén de una plantilla "excepcional, en la que todos los jugadores son buenos". El presidente del Villarreal, Fernando Roig, dio la bienvenida al técnico y aventuró que va a iniciar un cambio positivo. "No hemos empezado de la mejor forma y él viene a revertir la situación. Vamos a iniciar una gran etapa. Ha firmado hasta final de temporada, pero confiamos en que esté mucho más tiempo con nosotros", manifestó Roig, "Me gusta su forma de ser, la ilusión que transmite y el estilo de entrenador que es", concluyó el presidente.