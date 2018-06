Paco Rueda renueva con el ISE CB Almería

Paco Rueda será el entrenador del ISE CB Almería en Liga Femenina-2 la temporada 2018-2019. El técnico almeriense, que se hizo cargo del equipo mediada la campaña pasada, continuará de este modo al frente del conjunto rojillo en el nuevo curso, con el objetivo de consolidar la segunda categoría del baloncesto femenino nacional.

Rueda, que es también el presidente del Club Baloncesto Almería, cogió el relevo de Fernando Mendiguchía acabado el primer tercio de la competición y con el ISE CB Almería en posiciones de descenso, aunque finalmente se consiguió el objetivo de la permanencia. Con anterioridad, el técnico había dirigido también al primer equipo femenino del club en 1ª División Nacional, siendo el artífice del primer ascenso a Liga Femenina-2, categoría en la que también entrenó en la primera temporada del equipo en la misma.

“Al final uno es competitivo; me gusta el baloncesto, me gusta entrenar y me gusta estar en la pista. Es cierto que el año pasado fue un año duro y fue difícil tomar la decisión, pero sí me fue calando el estar en los banquillos”, reconoce Paco Rueda antes de empezar una nueva temporada al frente del primer equipo del ISE CB Almería.

“Se ha presentado la oportunidad este año de seguir entrenando y lo he tenido que pensar, pero sí que quería coger el proyecto desde el principio e intentar sacarlo adelante”, añadía Rueda, para quien el objetivo “siempre es el de la permanencia y consolidar la categoría, formar un equipo competitivo y a partir de ahí aspirar a donde nuestro trabajo nos pueda llevar”.

Junto a Paco Rueda conformarán el cuerpo técnico del ISE CB Almería en la nueva temporada Elena Rueda como segunda entrenadora, Francis Sánchez como entrenador ayudante y Andrés López Sagarra como preparador físico.