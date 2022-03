Paquillo le pone mente fría a la mala suerte ahorradora

Se repite la historia, y no solo eso, sino que se vive de nuevo lo mismo del curso pasado por duplicado. No uno, sino dos partidos se han perdido sin pisar la pista por culpa de la COVID-19, pero desde las filas ahorradoras lo que más preocupa es retomar de nuevo el ritmo para luchar por el título de la Superliga. Una semana parados, sendas derrotas sin poder jugar y, en pese a todo, un partido por el liderato: “Sí, así es, si ganamos este miércoles podemos volver a ser líderes, porque la primera vuelta que hemos hecho ha sido excelente y nos ha dado esa ‘comodidad’; esta segunda vuelta no ha sido tan buena, pero hemos mantenido la línea y hemos permanecido arriba”. Paquillo Fernández habla.

Lo hace para reflexionar, poner mente fría, y hasta sangre fría si se prefiere, y lanzar una pregunta: “¿Dependemos de ese partido?, sí, pero a lo mejor no tenemos que centrarlo todo en ese partido, porque tenemos la suerte de que hay unos playoffs después, y en ellos es donde se va a resolver todo”. Cualquier cosa es posible esta temporada, y así se ha visto, por lo que es mejor echar la mirada al frente: “Si quedas primero de fase regular, todo precioso; llega el primer partido de cuartos, el segundo, el tercero… la lías y te vas a casa; es mejor llegar un poco peor, siendo segundo o tercero, y ganar los playoffs; eso sería lo perfecto”. Y lo mejor de todo es que Unicaja Costa de Almería puede hacerlo.

Será posible si el equipo juega al nivel que ha demostrado tener, y para eso es mejor no llevar mochila colgada: “No hemos tenido buena suerte, no voy a decir mala, porque con esto del COVID nunca sabes por dónde te va a salir, y nada, ahora cabeza fresca, nos hemos recuperado, ya somos todos negativos y a emprender una semana complicada que nos viene por delante. pero con la mente puesta en los playoffs”. El mayor hándicap de ese miércoles es el parón: “Será más difícil, claro, porque una semana encerrados cinco jugadores y el segundo entrenador, obviamente se nota; puede ser complicado para este partido de Melilla, pero confiamos en que en una semana podamos a tope”.

No es el murciano de ‘vender humo’, sino que pone los pies en el suelo: “Si para el inicio de los playoffs no estamos a un cie por cien, al menos seguro que llegaremos en el 80% y, en todo caso, daremos al máximo de nuestras posibilidades, y eso es lo importante de verdad, porque el partido de Melilla para tomar la primera posición es clave, sobre todo también es interesante a nivel psicológico, pero lo importante viene luego”. No supone su discurso despreciar una posible victoria: “Tampoco da igual; obviamente ganar siempre gusta, y más después de cómo perdimos la final de la Copa del Rey; ahora ganar en casa sería muy bonito, sobre todo por nuestra afición, para coger buen feeling para llegar a los playoffs, pero si se pierde tampoco podemos hacer un mundo”.

Se debe ser consciente de que se llegará “de una situación muy complicada” y ahora toca de nuevo “remar para retomar la buena racha”. Sobre el factor cancha, resta importancia a su capacidad de ser decisivo: “Obviamente jugar en casa siempre suma, pero en este caso empezar fuera, si pierdes, vienes con presión; como dice Manolo, al final los títulos se ganan fuera, porque en nuestra casa sabemos cómo jugamos, aquí es complicado que juguemos mal, lo tenemos todo muy controlado, es donde entrenamos siempre; fuera es lo difícil, y si sacamos lo de fuera, lo de casa casi que está hecho”. Además, los cruces son ‘una bomba’ se acabe donde se acabe: “Desde un quinto a un octavo, viendo cómo está la liga, el que te toque va a ser muy duro no hay nadie que te lo vaya a dar regalado”.

Paquillo Fernández dibuja la actitud de modo sencillo, “quien toque, que venga y ya está”, y por supuesto que mete en la ecuación a la afición ahorradora: “¡Todos somos verdes! Primero le doy las gracias por el partido de Manacor, por cómo se quedaron hasta el final todos, aplaudiendo, dándonos ánimos, después de lo que pasamos, y ellos también, en la Copa del Rey, que fue una situación complicada por perder la final”. Se sabía de antes y se tiene más claro desde ese momento que relata el líbero: “Sabemos que están con nosotros, como nosotros estamos con ellos”. Pese a ello, lanza un mensaje directo: “Os necesitamos más que nunca en estos partidos y los playoffs, y juntos vamos a sacarlos”.

Respecto a la doble derrota administrativa, es la primera vez que lo padece como jugador: “Al principio es raro, porque te preguntas ‘cómo va a pasar esto’; en una situación en la que tenemos que ser lo más flexibles posible, sobre todo desde la Federación, sabiendo lo complicado que es el manejo del coronavirus, no creo que ponga mucho de su parte, pero nosotros los jugadores no tenemos que estar pensando en eso, son cosas ‘políticas’ que nosotros no vamos a arreglar ni de una manera ni de otra, entonces tenemos que poner la cabeza donde tenemos que ponerla, que es jugando, pensar en lo que nos viene, que va a ser difícil, y a sacarlo, no hay que darle más vueltas”. Eso no quita que “Unicaja es verdad que tiene mala suerte, el año pasado con el playoff sin sentido, y ahora estos”.

Respecto al último partido de fase regular, se medirá a su exequipo, ya descendido: “Es duro, y no te digo ‘te lo hueles’, pero algo parecía; como se estaba gestionando el club era complicado, se ha visto desde un principio que era difícil que se salvara; han estado peleando ahí hasta el final, por ejemplo hace dos años Melilla estaba descendido a falta de media temporada y al final se mantuvo; este año no sé cómo será, pero ahora mismo Ibiza está descendido y deberán de pensar en lo que han hecho mal, el presidente debe tomar medidas y es una pena, pero los jugadores necesitamos sitios estables e Ibiza no lo está siendo ahora mismo”. Será incluso más peligroso el sábado próximo: “Ahora sí es verdad que no tienen nada que perder y no podremos relajarnos; a coger sensaciones”.