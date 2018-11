Parres y la mentalización como clave de este Unicaja

Cada uno de los que forman parte del plantel ahorrador para la temporada 18/19 sabe lo complicado que resulta abrirse un hueco en el siete que sale a pista en las jornadas de la Superliga, bien sea de inicio o bien a lo largo de los partidos, por lo que se asume por parte de todos que no hay nadie imprescindible. Muchos años de voleibol, además, lleva en sus piernas y brazos un tal Manu Parres como para confiarse por estar siendo titular: “No me veo fijo en él, sinceramente; Manolo está confiando en mí ahora pero es un bloque muy competitivo y no veo a ninguno fijo dentro; miro al banquillo y veo a todos los jugadores preparados, y el rendimiento es un guion que Manolo puede cambiar en cuanto un titular baje los brazos”.

Y es que el míster tiene la certeza de que “cualquiera que está fuera tiene calidad de sobra para jugar”, añade para insistir con que “no me veo fijo”. Dicho eso, sí es cierto que se siente “contento por la confianza que está teniendo en estos partidos disputados”, asumiendo que “cuando los números sean malos me iré fuera”, pero sin importarle si es por el bien colectivo: Lo importante es que el que esté dentro de la pista lo haga lo mejor posible y ayude al equipo a conseguir los resultados”. En ese sentido, por ahora lo que está viendo es reflejo de la gran aportación de todos: “Pienso que se está haciendo un buen trabajo en el día a día durante los entrenos y creo que eso se ve reflejado en la competición del fin de semana”.

Es lo deseado por parte de todo equipo, “recoger los resultados a todo ello que se realiza de modo cotidiano, diariamente”. Así crece la confianza en el sistema y en lo que el entrenador pide, que encima es beneficioso para cada jugador en su puesta a punto: “Individualmente me estoy sintiendo mejor desde el inicio, hemos jugado cinco partidos desde la disputa de la Supercopa y creo que estoy yendo a más, pero todavía queda mucho, mucho, mucho trabajo por hacer; al final esto no es como se empieza, sino cómo estás en los momentos clave, los decisivos, final de temporada, así que vamos a seguir trabajando porque queda por verse la mejor versión mía y a por ella voy, pero continuando con rendimiento a buen nivel”.

Es el que está demostrando semana a semana, con hueco en el siete ideal hecho por la RFEVB tras el partido en Manacor: “A nivel individual, por números, quizá ha sido mi mejor partido, pero al final eso siempre se queda en mera anécdota; es verdad que se complicó un poquito en un set, pero éramos conscientes de que jugar allí iba a ser complicado y estábamos todos mentalizados en que eso podía pasar”. Por tanto, “al final lo que cuenta es el trabajo del grupo, porque ha habido otros partidos en los que el grupo ha tenido una actuación brillante de todos”. Es el caso de la victoria ante UBE L’Illa Grau: “Es la confirmación de que estamos muy bien en el trabajo de a semana y de que salimos muy mentalizados”.

Para Parres, este Unicaja ‘lee’ situaciones y las interpreta: “Sabemos que todos los partidos fuera de casa son muy complicados, en pistas en las que no estás acostumbrado a jugar, contra equipos que no tienen nada que perder, y el control se te puede complicar, así que la mentalidad es la de seguir al 100% para que eso no ocurra, demostrar que estamos trabajando día a día y que se ve reflejado en la pista, que es lo más difícil de conseguir, que se vea el fin de semana el esfuerzo de la preparación; por eso salimos así, mentalizados para intentarlo, y lo que se vio el sábado pasado fue una recompensa”. Es cierto que se complicó un set y que no salieron compañeros que el central avisa de que “serán muy importantes”.

Claro está que el fruto referido por el ilicitano ha tenido su culmen con alzamiento a un liderato que no interpreta como significativo: “Creo que el trabajo aparece el fin de semana y que se está invicto y siendo líderes por ello, pero creo que no cuenta mucho a esta altura porque acaba de comenzar la temporada, habiendo jugado solo con un rival directo; estuvimos toda una temporada invictos y al final en play off se escapó el título, así que esto no cuenta”. En todo caso, sí que “es una satisfacción de ver recompensado el trabajo, pero no más allá de eso, porque vienen partidos importantes contra rivales directos y si te relajas un poco, al final desaparece; hay que seguir mentalizados de ir semana a semana concentrándose contra el que nos toque jugar y así seguir avanzando”.

El que toca es nada menos que Urbia Vóley Palma, partido sobre el que aplica la misma teoría del liderato: “Cuando hay un balance negativo o vienes de derrota o de falta de confianza está claro que recibir a un rival fuerte no es lo mejor, así que sí que ahora podríamos pensar en recibirles en una de las mejores situaciones porque tenemos confianza todos dentro del grupo, trabajando bien”. Además, otra recompensa importante aguarda en caso de buen resultado: “Ganar a Palma sería otro punto positivo para coger más confianza para que el grupo siga creciendo, ya que para mí, junto con Ibiza y Teruel, podría ser los principales rivales que vamos a tener en la lucha por el título y además en casa no podemos bajar los brazos ni un segundo; saldremos mentalizados sabiendo que es un partido muy importante y que en casa tenemos que responder y jugar a un muy buen nivel”.

Del choque del sábado en el Moisés Ruiz, desde las 19.30 horas, espera más de lo mismo: “Como el resto, hacer una buena lectura táctica, que el equipo siga firme en casa, haciendo muy buen saque, que es una de las claves para que el bloqueo y la defensa salgan bien, hacer un bloqueo ordenado, tomar opciones en él y lo dicho de estudiar bien tácticamente al rival para que sobre todo se vea un buen espectáculo y que la afición disfrute del vóley que estamos jugando”. Por último, el central hace precisamente la llamada a la afición: “Animo a que vengan porque se lo van a pasar bien y a nosotros nos ayudan muchísimo; como ya se ha visto, va a haber un buen espectáculo y nosotros vamos a dar lo máximo posible, sacando a la luz los entrenamientos de calidad que estamos completando”.