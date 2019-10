Pascal, la torre de la Superliga

Salió en el tercer set, con 1-1 en el marcador, y desde ese momento su aportación a la victoria se tiñó de números en positivo. Así, atacó seis balones, todos a tierra para punto y cogidos a una altura que resulta casi imposible para cualquier bloqueo, con una perpendicularidad en el balón igualmente complicada para la defensa, puso tres bloqueos de punto directo, sumando finalmente 9 puntos porque no hizo ningún ace, pero sí que no erró en ninguno de sus siete saques y en varios de ellos provocó la incidencia necesaria en la recepción de Vecindario ACE Gran Canaria para que sí se anotase. Incluso para no empañar su actuación sumó una recepción perfecta, a modo de anécdota por no ser su labor en el partido, pero sí firmando un +9 en el coeficiente de puntos ganados y perdidos. Jean Pascal está en el camino y lo anda.

En ese sentido, y lejos de estar satisfecho pese a tener muy buenas sensaciones, lo suyo es seguir trabajando y estar arropado por el equipo: “Esto es gracias a los compañeros y a las muchas horas de entreno que echamos aquí; al final, intentar hacer menos errores, es lo que conviene para la mejora del equipo y personalmente, porque yo venía de cometer muchos fallos últimamente; tenía que centrarme mucho para no cometer los mismos siempre y siempre, y eso ayuda a mejorar cada día y en cada partido”. A motivación, nadie le supera: “La verdad es que entré con muchas ganas de jugar y de darle a la pelota, dar lo mejor de mí y así poder ayudar al equipo, entonces era como ‘Ignacio, dámela’, me vio con confianza, me la dio y salió bien”. El escenario, “un partido bastante ajustado”, era el ideal para sacar la mejor versión.

Sí, se siente “contento” en lo personal, pero sobre todo “por el trabajo que hizo todo el equipo”. A los compañeros les da el mérito de su buena actuación particular, ya que “por ellos he podido entrar en el partido desde el mismo momento en el que he salido a pista”, reconoce antes de ponerse más tarea: “A seguir trabajando, porque todavía falta por corregir algunas cosas”. Una de las mejoras, la del saque: “Venía de tener fallos contra Teruel, que hice tres, y en Melilla, uno o dos, y tenía que ir mejorando en ese aspecto, porque la verdad es que en el saque fallaba mucho; en ese aspecto salí muy contento el otro día, por la aportación en el servicio”. En lo que respecta al equipo en general, está con lo dicho por Amado y Kukartsev sobre lo de perder rentas amplias: “Creo que ha sido en momentos de falta de concentración”.