Pau Delós: "A principio de temporada no me esperaba jugar tanto"

Lleva cinco partidos consecutivos como titular y, lejos de arrugarse, Pau Delós tira y tira, tal y como ha venido haciendo en los entrenamientos desde su aterrizaje en el club. Ahora lo hace en competición, sacando el fruto a su esfuerzo diario para el beneficio de equipo. Un tipo tranquilo como él se ha visto obligado a vivir deprisa y a aprender rápido, pero un tipo inteligente y reflexivo como él, ha sabido manejarlo y lo disfruta: "Me estoy sintiendo bastante bien en pista, quizá un poco mejor de lo que podría llegar a esperar". Su papel ha cambiado por algo que, eso sí, lamenta, "estoy jugando por la lesión de Jorg", lo que puede suceder en cualquier momento, "pero no era esperado al principio de temporada".

Con determinación, bien formado en la selección permanente para tener disciplina en el entrenamiento y en el comportamiento de grupo, ha sido sencillo para él cambiar: "Estoy teniendo ahora este rol y me estoy viendo bien, y lo que es mejor, estoy pudiendo ayudar al equipo, aunque a veces los resultados no hayan acompañado". El central catalán confía "acabar bien en liga y en la Copa del Rey hacer buen papel".

A sus 18 años, Delós es un dechado de madurez y lee perfectamente la situación: "Nos tenemos que centrar más en nuestro equipo que en el rival". Eso, aplicado al próximo fin de semana, implica que "el Textil Santanderina tiene un buen equipo y si les dejas jugar te pueden hacer daño, pero si hacemos nuestro juego y nos centramos en nosotros, vamos a ganar".

Desea que lo del sábado pasado haya sido un inicio, y que se logre vencer en Cabezón de la Sal y continuar después, "que se empiecen a cosechar victorias para llegar con las mejores sensaciones a la Copa”. Todo se basará en seguir por el camino emprendido, ya que "el equipo entrena bien durante la semana, eso no es un problema; después de por fin romper la racha y ganar al Palma, buscaremos alargar esa buena racha y coger todas las sensaciones para llegar a Soria con cuatro victorias seguidas y creyéndonos que claro que podemos ganar a los anfitriones porque creo que lo podemos hacer, y continuar con un buen papel en la Copa del Rey, que ahora mismo es nuestro objetivo".

Su contexto es de estudio y trabajo, de aclimatación a la ciudad y a la Superliga, pero se siente capacitado para ese cambio radical: "Al estar aquí se vive todo mucho más rápido, pero al final de temporada creo que voy a poder mirar atrás y decir que sí ha sido una buena temporada para mí, porque he hecho mi debut en Superliga, que es algo muy importante para mí, y no creo que lo esté haciendo mal". Cuenta con la ayuda de los veteranos, a los que agradece el arropo: "Me ayudan mucho, saben que es mi debut y no es sencillo, pero resulta muy fácil jugar con ellos porque me dan consejos basados en su experiencia; al llevar mucho tiempo jugando, leen el juego muy bien y me aconsejan".