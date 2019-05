Pau Gasol agradece el apoyo recibido tras su operación

Pau Gasol ha querido agradecer las muestras de apoyo que ha recibido, tras ser operado el pasado jueves de una lesión en el pie izquierdo, publicando una foto en las redes sociales "ya descansando" en su residencia.

All has gone well, family! I’m already at home resting after the surgery.Thank you for all the messages of support and for the love that you guys always show me. I will come back stronger! 💪🏼 pic.twitter.com/XfZ4TJsEUX