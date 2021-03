Ya lo avisó antes del comienzo de la segunda fase Hernán Quirelli ‘Falu’: podía hacerse muy larga para los cruzados por la falta de ‘fondo de armario’. Corta la plantilla de URA Playcar, afrontando ya la décimo quinta jornada en el cómputo global de la temporada, hace falta el descanso que llega después de la visita al siempre difícil Ingenieros Industriales. En Las Rozas aguarda otra batalla, sin la menor duda, y llega además después de haber concedido la primera derrota de todo este curso. Las rachas, buenas y malas, cuanto más largas se hacen, más cerca están de verse cortadas, y la de los unionistas duró trece duelos caídos a su favor. La tarea se había quedado hecha antes de ceder frente a Pozuelo, ya que se había completado una siembra inmaculada y con todo merecimiento se recogió el fruto. El XV almeriense será como mínimo segundo, pero justamente por los méritos contraídos, depende de si mismo para acabar líder del Grupo C.

Su ventaja sobre Pozuelo Rugby Unión, segundo, es de un punto, 30 frente a 29, por lo que deberá hacer lo mismo que el equipo madrileño, posiblemente el más en forma en este momento, para seguir por delante. Así, es posible que no baste solo con ganar, sino que haya que hacerlo con bonus ofensivo incluido, y esa es la mentalidad con la que se viaja a la población del norte de Madrid, a El Cantizal, donde ya se sabe lo que es vencer, después de saber lo que es sufrir. Eso es el rugby, adaptación y sacrificio, y es lo que los cruzados se aplican a la hora de echar el resto, sabedores de que la Semana Santa les dará un respiro de dos semanas antes de plantarse de nuevo sobre el césped para terminar la segunda fase frente a Jaén. Precisamente los jienenses y también CR Málaga van más que nunca este fin de semana con Unión Rugby Almería Playcar, ya que los dos están en la pelea de tres por la tercera plaza… con Industriales.

Eso hace más peligrosos a los ‘ingenieros’, puesto que sus 17 puntos, que son los mismos que tienen los malagueños, uno más que la suma de los jienenses, van a quemar un cartucho de oro para meterse en los playoffs por el ascenso. Tienen que ganar sí o sí a los unionistas, sabiendo que en la última jornada no se desplazan muy lejos para intentar rematar su pase en el Valle del Arcipreste de Majadahonda. A pocos kilómetros pueden tener la recompensa, con Málaga visitando Pozuelo, en pugna con URA Playcar por el liderato. Emoción hasta el final, porque no vale solo con acabar tercero, sino que tiene que ser uno de los dos mejores en ese puesto, se va a poner a prueba la capacidad de motivación del XV de Hernán Quirelli, si bien es más que suficiente el honor de finiquitar la temporada regular líder y tener un cruce ‘más asequible’ en cuartos de final.

El técnico hispano-argentino asume que el de este domingo, a partir de las 12 del mediodía, será “un partido duro también, como lo son todos en la segunda fase, ante un equipo que de por si es duro también y que se juega los playoffs, que necesita ganar sí o sí y tener posibilidades de acceder a ellos como uno de los mejores terceros”. Insiste en la idea con la que se viaja, “va a ser durísimo”, y pone la tarea de “intentar recuperarnos de la dura derrota que sufrimos este domingo pasado”. Se esta trabajando duro para ello, y ‘Falu’ confía en que “tan solo haya sido un bache, un mal partido”. Así, el objetivo es “retomar el nivel de juego, de concentración y de confianza que teníamos”, textualmente, “así que más el objetivo va por ahí de cara a lo que viene después, recuperar confianza en nuestras posibilidades”. Motivos hay para lograrlo, con balance 13-1 a favor.

Ingenieros Industriales Las Rozas ha ganado cuatro partidos y ha perdido otros cuatro en cuanto a los duelos entre los seis primeros clasificados, los que están jugando en este subgrupo 1 del Grupo C. En esos encuentros, ocho, ha hecho 27 ensayos y ha encajado 22, con buena capacidad anotadora por su acierto al pie, mostrando más problemas en defensa. Eso sí, visitó el Estadio Municipal de Rugby Juan Rojas en la jornada 9, el 17 de enero, viéndose un partido muy cerrado, saldado con un marcador de 15-6 para los cruzados. Hubo conjura del grupo antes del comienzo del choque, a sabiendas de que podría ser clave una victoria que finalmente se consiguió, y como parte más positiva, además de los puntos, quedó que no se le permitió entrar en la zona de marca. Industriales sí anotó de patada de castigo, dos veces, pero no hizo ningún ensayo.

El 0-6 de los roceños, en medio de un planteamiento muy serio de encuentro, se vio remontado justo antes del descanso, primero con ensayo de Méndez a la media hora exacta, y después, justo en el límite del tiempo, con una patada que Nacho de Luque metió en la parte superior de la ‘H’. El 8-6 incierto parecía inamovible, con URA Playcar poniendo toda la carne en el asador para lograr la tranquilidad de distanciarse más de un rival peligroso, pero que sin embargo no pisaba zona de conflicto en el campo cruzado. Esto sucedió en el minuto 60, y se debió a la sanción de ensayo de castigo, como recompensa a la presión y a la insistencia mostradas por los hombres de Quirelli. Sin ser el mejor partido de los unionistas, se ganó gracias a la perseverancia y al jamás dejar de luchar. El colegiado Andoni Susperregi ha pitado una derrota y una victoria a URA, y dos derrotas y una victoria a Ingenieros Industriales.