Peor que el año del descenso

Suele decirse siempre que lo importante no es como se empieza sino como se termina, aunque también podría usarse en el mundo del balompié la famosa expresión que dice que lo que mal empieza, mal acaba. Aún es muy pronto para valorar el destino que tendrán este curso unos y otros equipos en el Grupo IV de la Segunda División B cuando aún restan por disputarse 30 jornadas de liga, con 90 puntos en juego para todos que pueden cambiar por completo en un par de semanas su situación clasificatoria.

A estas alturas no se pueden adelantar acontecimientos, aunque sí es conveniente valorar los registros que se han hecho durante las ocho primeras jornadas para hacer balance y ver en qué se debe mejorar para evitar males mayores en un futuro. En esta fase debe estar una UD Almería B que sufrió el domingo en Jumilla su tercera derrota seguida y confirmó su segundo peor arranque de temporada en Segunda B. Con solamente 7 puntos en 8 duelos, obtenidos de 2 victorias, 1 empate y 5 derrotas, los rojiblancos están realizando peores registros por el momento que en la campaña 2015-2016, la del descenso a Tercera División, en la que a estas alturas ya sumaban 12 puntos. Este dato solamente es orientativo, ya que el pobre bagaje de los de Esteban Navarro en este inicio de temporada no implica que sea un candidato seguro a volver a perder la categoría de bronce. Un claro ejemplo es lo que le ocurrió en la 2013-2014, en la que firmó su peor arranque de curso con solamente 5 puntos en los 8 primeros encuentros. Esa campaña, los canteranos de la UDA lograron salvarse. Pese a ello, los rojiblancos no deben descuidarse mucho más, tienen que tratar de recuperar el buen rumbo y ponerse el mono de trabajo sobre todo en defensa, ya que es el segundo equipo más goleado (13) por detrás del Malagueño (15).