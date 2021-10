Los ultrafondistas Iago Dosil y Pepe Far superan las lluvias y culminan el reto ‘SinPlasticzamos’

Las lluvias torrenciales que apenas unas horas arrecieron en Almería ofrecían un panorama sombrío para Pepe Far y Iago Dosil, los ultrafondistas que debían recorrer cada uno 120 kilómetros para superar el reto ‘Sin-Plasticzamos’, organizado en toda Andalucía por Reciclados Jurado, y encontrarse en Las Salinas de Cabo de Gata. Pero estos atletas están hechos de otra pasta y los obstáculos les motivan aún más y así anoche se lanzaron a la aventura, Pepe desde el Levante e Iago desde el Poniente y a las 11 horas han sido recibidos por el concejal de Deportes, Juanjo Segura, y un grupo de atletas del club Utrafondo Almería.

Juanjo Segura afirma que “esta carrera lo han hecho para concienciar sobre el uso indiscriminado del plástico. Si queremos preservar el medio ambiente, hay que reciclar el plástico. Desde el Ayuntamiento estamos realizando campañas en este sentido y qué mejor forma de visualizarlo que con esta carrera que termina en el parque natural de Cabo de Gata. Pero en esta edición el esfuerzo ha sido mayor y admiro el compromiso que han tenido los atletas del club Ultrafondo, que a pesar de la adversidad han superado con éxito la prueba”.

Pepe Far advertía que tenía una lesión que lo mismo le obligaba a realizar relevos con sus compañeros en esta noche, pero quienes le conocen sabe que muy mal debe presentarse la situación para renunciar a la carrera y, de esta manera, la ha realizado completa y de manera brillante, acompañado por otros atletas del club. Pepe Far, director técnico del Club Ultrafondo Almería, explica que “es un reto que hemos realizado con mucha ilusión, con un equipo magnífico de apoyo, y la verdad es que cruzar toda la línea costera es maravilloso, no dejas de mirar al mar y a la montaña. A pesar del mal tiempo, la experiencia ha sido positiva, pero sobre todo lo importante es el motivo por el que lo hacemos: Proteger nuestros mares, que son nuestra casa”.

Desde el Poniente, concretamente Adra, salía Iago Dosil, acompañado en los primeros kilómetros por los vecinos que aplaudían y la Policía Local, que le abría paso, para de inmediato continuar en solitario. “Ha habido momentos de dificultad por la lluvia. Por ejemplo, la carretera de El Cañarete estaba cortada y he tenido que esperar hasta las 2 de la madrugada para cruzarla, pero por lo demás, todo bien. En la salida me he sentido muy arropado por los vecinos de Adra. Reto conseguido y a preparar próximas carreras de ultrafondo”.

La iniciativa nace de Reciclados Jurado, que persigue la consecución de comportamientos respetuosos por parte de la ciudadanía con el medio ambiente, que contribuyan a la conservación de los ecosistemas. Para la celebración del reto la empresa se respalda en el deporte, que aporta valores positivos a la sociedad.

Juanjo Segura ha expresado que “desde el Patronato Municipal de Deportes hemos colaborado con el Club Ultrafondo Almería y con esta iniciativa, con la satisfacción de comprobar cómo se puede unir deporte, naturaleza y sostenibilidad”.