Irene Mateos, que practica fútbol desde los 6 años, es un nuevo fichaje de la UD Almería Femenino. Lleva el deporte en la sangre, pero sobre todo el fútbol, que lo describe como algo “fundamental” en su vida. La conocen como “Peque” y ha jugado en el Granada CF desde la temporada 2014/2015 mientras estudiaba Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la capital granadina.

Irene es de Archidona (Málaga) y compitió con el primer equipo del Málaga CF con sólo 15 años de edad. “Empecé a jugar a fútbol con chicos y luego pasé al equipo filial del Málaga CF. Tuve el gran privilegio de debutar con sólo 15 años en primera división junto al Málaga femenino, pero por mala suerte, esa temporada el conjunto descendió”, explica. Seguidamente añadía que “me quedé jugando durante tres temporadas con el primer equipo en la categoría nacional, que a día de hoy sería ‘Reto Iberdrola’. Luego, por tema de estudios me fui a vivir a Granada, con la intención de no jugar más y vivir la etapa universitaria, pero surgió la opción del Granada CF, a la que no pude resistirme y fiché”, concluye.

Irene Mateos ha estado jugando durante seis temporadas con el conjunto nazarí, alcanzando un total de 66 partidos y logrando anotar 6 goles. Actualmente, Irene se traslada a tierras almerienses para reforzar el equipo dirigido por Carlos Hinojo. La malagueña ha confesado que “deseo encontrar mi mejor versión como futbolista y creo que es el momento y el lugar idóneo”.

Hinojo ha declarado que “Irene ofrece muchas opciones para jugar en la banda. A pesar de su juventud, tiene mucha experiencia y va a ayudar mucho a las más jóvenes del equipo”.