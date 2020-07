Petrovic: "No hay tiempo para llorar"

Radosav Petrovic acabó el partido ante el Tenerife tocado por la derrota, hasta el punto de que pese a ser sustituido se quedó cerca del banquillo para seguir los instantes finales de la contienda. El mediocentro serbio tiene alma de entrenador y no quiere que los compañeros caigan en la negatividad a falta de cuatro jornadas (Girona, Rayo, Ponferradina y Málaga) en las que se va a dirimir si se alcanza o no la meta de Primera.

¿Qué sensaciones les dejó la derrota ante el Tenerife?

"No estamos muy felices después de los últimos partidos, pero esto es fútbol. Hemos perdido puntos en los últimos minutos de partido contra Mirandés y Tenerife, pero también los ganamos contra Sporting. Pasó eso y no podemos volver atrás, vamos a mirar hacia adelante y tenemos cuatro partidos más. No hay tiempo para llorar ahora. Todavía lo tenemos en nuestros brazos y vamos a trabajar para mejorar cosas y ganar lo máximo puntos posibles".

A expensas de lo que suceda en el Zaragoza-Rayo parece que el ascenso directo se complica bastante y habrá que aferrar el play-off...

"A partir del inicio de esta temporada todos teníamos el objetivo de subir a Primera. Si queremos eso, no es importante cómo de difícil será, sino que es obligatorio tener la fuerza y mentalidad para ganar puntos y subir. Físicamente y psicológicamente tenemos fuerza para subir".

¿El duelo ante el Girona tiene ya el cartel de final?

"Es una final contra el Girona. Es un equipo con experiencia y mucha calidad individual. Les ganamos en Almería, pero ahora es diferente por el momento. Si queremos subir, necesitamos ganar las finales. Esperamos un partido muy difícil, pero hay que ganar ante equipos fuertes".

¿Dónde puede estar la clave para ganar en Montilivi?

"Espero un partido sin muchas oportunidades ni goles. Va a ganar el que juegue mejor tácticamente, el que entre en juego con más motivación, con esos detalles pequeños. Tenemos fuerza y cualidades para ganar".

¿Qué les está ocurriendo en el Estadio Mediterráneo?

"Después de la pausa del coronavirus hemos jugado cuatro partidos en casa y hemos perdido tres. Eso no es muy normal para un equipo que quiere subir. Es responsabilidad nuestra. Pero en el mismo tiempo ganamos muchos fuera. Ante Las Palmas, Alcorcón y Tenerife perdemos por detalles pequeños, como balón parado, mala concentración o cansancio. En esos momentos tenemos que mejorar más. Con todo el respeto, ninguno de estos equipos tuvo muchas oportunidades o posesión. Fueron contraataques y no es fácil".

¿Una de las tres plazas de ascenso será para el Almería?

"Sabemos que perdimos una buena oportunidad, pero somos positivos. Cuando vemos otros resultados vemos que en esta liga todo es posible y todavía tenemos oportunidades. Quiero decir una cosa importante: como nuestro presidente dijo días atrás, hasta ahora hemos hecho un gran trabajo con muchas cosas nuevas, con jugadores extranjeros, algo que no es fácil. El club progresa mucho en todos los aspectos. Poco a poco se está haciendo más grande y estoy seguro de que Almería jugará en Primera. Ahora o más adelante, eso no lo sabemos. Tenemos que luchar hasta el final. Soy optimista. Tenemos cualidades para subir".