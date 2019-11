Petrovic, de vuelta ante el Zaragoza

Radosav Petrovic apunta a regresar al once con motivo del duelo que el próximo domingo (16:00 horas) medirá a la UD Almería con el Real Zaragoza, segundo y quinto clasificado en la Liga Smartbank, respectivamente, con apenas dos puntos de diferencia. El mediocentro serbio ya entró en la convocatoria ante el Real Oviedo, pero Pedro Emanuel optó por mantener el bloque que venía de derrotar al Extremadura y no forzar al gigante balcánico, que aún no estaba al 100% de sus posibilidades.

Recuperado ya plenamente de las molestias musculares que lo apartaron del equipo tras el duelo casero ante el Lugo, su vuelta a la alineación titular parece una evidencia, habida cuenta de que el mediapunta argentino Valentín Vada, que ha retrasado su demarcación en las últimas jornadas para ayudar a De la Hoz en el doble pivote, vio la quinta cartulina amarilla en el Carlos Tartiere y tendrá que cumplir un partido de sanción (el club no ha anunciado que vaya a recurrir la tarjeta).

El técnico luso contará de nuevo con una de las piezas fundamentales en su esquema para abarcar juego en la zona ancha, sin duda la línea más tocada desde que se produjera la baja por lesión de Sergio Aguza, que trajo consigo dificultades para generar fútbol y el consiguiente abuso de los balones en largo.

El Almería quiere hacer bueno ante el Zaragoza el punto cosechado en Oviedo y recuperar las buenas sensaciones en el juego

Petrovic acumula 601 minutos con la elástica rojiblanca. Debutó en la recta final del choque ante el Huesca (1-0) y poco a poco fue entrando en los planes de Pedro Emanuel, disputando media hora en los posteriores duelos ante Málaga (0-1) y Las Palmas (0-3), saliendo desde el banquillo para consolidar el marcador favorable. Su primera titularidad fue ante el Girona (3-1), coincidiendo con De la Hoz en la sala de máquinas.

Desde entonces repetiría de forma consecutiva en el once ante Rayo (1-1), Cádiz (1-2), Sporting de Gijón (4-2), Deportivo de la Coruña (0-0) y Lugo (0-0), partido tras el cual paró debido a las referidas molestias musculares que le impidieron ser de la partida contra Alcorcón (2-2), Extremadura (3-2) y Oviedo (0-0). A sus 30 años de edad y tras haber pasado por equipos como Blackburn Rovers, Rio Ave o Sporting de Portugal, el concurso del serbio se antoja clave para recibir a un Zaragoza que viene de endosarle un claro 3-0 a Las Palmas.

El objetivo del plantel unionista ante el el conjunto maño será mantener la buena racha de cinco jornadas sin perder y hacer bueno el punto en tierras ovetenses logrando una victoria en casa que sirva además para recuperar el buen juego ofrecido durante la primera media docena de jornadas y que después desapareció.