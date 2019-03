Piqué en 'La Resistencia' : "Tengo más patrimonio que el presupuesto entero del Espanyol"

Gerard Piqué estuvo en la noche de este pasado jueves en el programa de Movistar #0 La Resistencia, que presenta David Broncano. El futbolista del Barça no dejó a nadie indiferente y fue fiel a su estilo agudo y ácido. En la entrevista no eludió hablar sobre la pregunta estrella del programa "¿Cuánto dinero tienes?", enfatizó en su rivalidad con el Espanyol, el Real Madrid y Arbeloa, contó algunos entresijos internos del vestuario blaugrana y no dejó tampoco de lado sus intimidades de pareja.

Sexo y dinero

En un tono amistoso y relajado Piqué charló casi media hora con Broncano. "¿Qué prefieres que te pregunte, lo del dinero o lo del sexo?", dijo Broncano. "En lo del sexo, ¿cuentan las dos veces del Bernabéu del mes pasado?", bromeó, a lo que añadió "Voy sobrado en las dos cosas". A continuación responde con otra pregunta el central del Barça: "¿Qué te pone más saber, lo del dinero o lo del sexo?", indicó posteriormente Piqué. Broncano, de manera definitiva expresó que quería saber "la del dinero". "Más dinero que todo el presupuesto del Espanyol de esta temporada", zanjó.

El Espanyol presentó una cifra de negocio de 74,66 millones de euros a los que habría que sumar los 54,65 millones en concepto de derechos de televisión. En total, casi 130 millones de euros, según informó la prensa deportiva especializada catalana.

Wakaso y los cánticos

Se dirigió a la afición del Espanyol: "Sois muy creativos, tío, hacéis unas canciones de puta madre: Piqué cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso y tu eres maricón".

Broncano le espeta "¿Has llegado al límite de que te la suda de todo?". "Estamos a ese nivel, pero bueno, yo tenía unos límites y ahora ya se han expandido", dijo Piqué.

El grupo de Whatsapp

Piqué desveló que los jugadores del Barça tienen un grupo de Whatsapp que él mismo creó y que invitan a personajes polémicos antibarcelonistas para trolearlos: "Voy invitando a entrar a gente de manera aleatoria. Tomás Roncero o Alfredo Duro, por ejemplo, y los troleamos. Les ponemos iconos de cabezas de cerdos... a Duro le decíamos, por ejemplo, Duro me la pone dura, y luego los echamos del grupo".

Piqué, por otra parte, expresa que Messi es uno de los jugadores "más trolls a la hora de meterse con los compañeros, tiene un humor muy jodido, de los que duelen, cuando te dice algo te quedas tocado pero luego se descojona".

Arbeloa

Además, Piqué renovó su pique con Arbeloa. "Si volviera a la selección, yo también volvería, para compartir equipo con él".

De otro lado contó una intimidad curiosa de Ibrahimovic en su etapa en el Barça. "A él le gustaba mucho el dinero pero un día dijo, el dinero no es importante. Todos nos quedamos asombrados hasta que matizó: Mucho dinero es importante".

Libertad y Presos

"¿Cuando pides la libertad de los presos incluyes a Núñez y Sandro Rosell?", expresó Broncano, a lo que Piqué respondió: "Yo dije que pedía la libertad de los presos porque creía que eran inocentes, de lo demás no me mojo, no los conozco"