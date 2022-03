Pizana: "Ahora soy un aficionado más del Pulpileño"

El portero del Pulpileño, Héctor Pizana, cuenta los días para volver al Municipal de San Miguel. No a jugar como a él le gustaría, sino a comenzar la rehabilitación tras ser operado por el doctor Silvio Villascusa en el Hospital de Molina de una avulsión de la porción directa del tendón del recto anterior, esto es, rotura del tendón que une el cuádriceps al fémur.

Pizana ya ha superado el trauma de los primeros días y reconoce estar bastante motivado para la nueva etapa de trabajo en la sombra que se le abre en estos momentos. "Tengo ganas de empezar la recuperación. Quiero apoyar al equipo en los partidos que queda, seré un aficionado más", indica el guardameta que en breve comenzará con la rehabilitación: "El alta me lo dieron el lunes. Tengo cita con el trauma el martes próximo para ver la evolución. En breve creo que comenzaré con la rehablitación, que consistirá en recuperar la movilidad, estiramientos del recto del cuádriceps... Si todo va bien, luego ya empezaremos a recuperar tono muscular".

El alicantino sufre la misma lesión que Sergi Roberto. Como él, también ha dicho adiós a la presente temporada. "Los plazos de recuperación son de tres o cuatro meses. El primer sentimiento fue de pena y frustración porque creo que estaba ayudando mucho al equipo. Sentí rabia por no poder ayudar más, pero conforme pasan los días acepté la situación, cambié el chip. No servía quedarte pensando, tenía que centrarme en lo que está por venir".

Muchísimas gracias por la inmediatez y el trato desde el primer día. Todo han sido facilidades. Ya estamos en marcha ❤️🖤 https://t.co/F3Eh14pJFt — Héctor Pizana (@Hector1Pizana) March 29, 2022

"Estuve en Mancha Real y estaré en próximo en los próximos encuentros animando. Después de pasar partidos complicados ante los de arriba, veo que hemos sacado buenos puntos y hemos marcado goles. Estamos respondiendo bien, llevamos tres partidos sin perder y ésta es la línea a seguir. Ahora tenemos enfrentamientos directos para poder respirar", empezando por este domingo a las 18:00 ante el Toledo en San Miguel: "Es un equipo que quema sus últimas balas. Va a venir con muchas necesidades, es un partido peligroso porque se va a dejar la vida. Nos va a exigir mucha concentración, manejar el partido y saber jugar con su ansiedad", asegura Pizana.

Precisamente ganando este tipo de encuentro, la salvación se iría acercando poco a poco. "Sabemos que es complicado lograrlo, pero viendo cómo está el equipo y el calendario que tenemos, confío que nos vamos a salvar con solvencia. No sé cuándo va a ser, pero se va a producir", desea el guardameta rojinegro desde su municipio natal donde espera el alta médica para regresar a Terreros y ponerse manos a la obra con la rehabilitación.

Finalmente, el meta reconoce que no piensa en la renovación hasta que el Pulpileño no esté salvado, pero su primera opción es seguir en tierras almerienses. "No hemos hablado todavía de la temporada que viene, pero aquí estoy muy a gusto, disfrutando muchísimo y muy cómodo en el club, con la afición y, sobre todo, con el cuerpo técnico. Todos estamos esperando a ver cómo acabala temporada y ya hablaremos", finaliza Pizana.