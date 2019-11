En los Planos se sella pasaporte para defender la Copa

No hay que ‘quemar todas las naves’ en la jornada 8, ya que viene seguida de la jornada 9 y de la ida de la eliminatoria de la CEV Challenge Cup, más la jornada 10, la vuelta de la competición europea en Austria y la jornada 11. En nombres propios, todo eso se llama, consecutivamente, Teruel, Palma, Graz, Castellón, Graz y Lugo, y se puede pagar muy caro el ‘exceso de celo’ a las primeras de cambio. Superado ya Textil Santanderina, puesto como inicio de la que se llamó ‘etapa reina’, toca un ‘repecho’ durísimo, el de Los Planos, pero que no es llegada a meta. Eso sí, no se piensa, bajo ningún concepto, en reservar nada, pese a que después se sabe que no habrá ‘descensos’ para recuperarse y pese a que se tiene presente el escenario en el que se jugó la última final de la Superliga, a la que se llegó con el pensamiento inconsciente de que el trabajo estaba hecho por la dureza previa de la semifinal con Ibiza. Es Viver tampoco fue el final, pero el motor se paró antes de cruzar la llegada.

De nada servirá un triunfo en Los Planos con tan caro peaje, porque pasada esa semana siguiente se entra en una secuencia de cinco partidos en 14 días, con una separación de tres o cuatro días entre cada uno, y todos complicados. Serán la visita del que hasta este fin de semana es colíder de la fase regular de la Superliga, Urbia Vóley Palma, puede que jugándose ambos quedarse en solitario en lo más alto de la tabla, y la apertura del Moisés Ruiz a Europa en la visita de UVC Holding, tras los que se hará la maleta para dos viajes seguidos, a Castellón y a Graz, y se regresará a casa para cerrar el año contra la revelación, Emevé Lugo. Es el contexto expuesto en el que se engloba el choque de máxima rivalidad nacional de esta última década, nunca visto en solitario, sobrevolando la Superliga, la Challenge Cup y el torneo del KO el prohibido recinto de Los Planos. Paradojas del deporte, CV Teruel es, se gane o se pierda, un magnífico aliado para dejar a Unicaja Costa de Almería preparado para su reentré en el continente, como después lo será Palma.

Pero no solo el beneficio del encuentro se halla en este detalle, sino que, además, una victoria en el fortín de los naranjas tiene una extraordinaria recompensa: sellaría matemáticamente la clasificación blanquiverde para la disputa de la Copa del Rey, primer paso para que se pueda defender título, llegando a Son Moix en febrero con la vitola de vigente campeón. En su justa medida, se trata de una jornada más de la fase regular, de tres puntos en juego que se quedará un contendiente o que se van a repartir entre los dos, pero gracias al magnífico trabajo realizado por el momento, a la condición de invicto de Unicaja Costa de Almería, el primer objetivo ya se pone a tiro para los de Manolo Berenguel. Es más, el triunfo dejaría a los almerienses con un pie y medio como cabezas de serie, librándose de jugar los cuartos de final. Por todo lo expuesto, cabe recordar que ‘el partido es el partido y su circunstancia’.

Muy distinto el escenario al vivido durante la Supercopa hace apenas dos meses, el rival es incluso más temible, mejor empastado, con un equipo titular muy definido y en el que Miguel Rivera ha intentado ‘abrir ventanas’. Así, el colocador de inicio es otro Pedro, Jukoski, que recuerda en parte a Rangel, que disfruta de una variedad de ataque sobresaliente. Los receptores son Víctor Rodríguez, ya muy hecho a esa posición, en la que se lleva trabajando un par de temporadas, y el eterno Thomas Ereu, la estrella del equipo, que recibe tan bien como ataca. El opuesto es Gavenda, un eslovaco ya conocido desde la pasada final que está arrojando grandes números. En cuanto a la pareja de centrales, son más habituales Pablo Bugallo y el holandés Fabian Plak, si bien el querido Manu Parres, está logrando abrirse un hueco y se le ha dotado de muchos minutos. Como líbero, Gámiz sostiene su alto rendimiento.

En rotación suelen entrar el receptor Jordi Ramón, que ha dejado papel protagonista en Urbia Vóley Palma para tener menos peso en el CV Teruel, y el colocador César Martín, de vuelta a tierras aragonesas llegado desde Ibiza. Un escalón más abajo están el receptor fichado desde Textil Santanderina, Daniel Ruiz, y el opuesto ex del Barça Vóley, ya recuperado de su operación de pretemporada, Arnau Caparrós. En la plantilla Rivera ‘cría’ a dos juveniles, Javier Igual, que es habitualmente líbero, con pocos minutos y que incluso ha hecho debutar como receptor, dando camiseta de diferente color ante Almoradí a Dani Ruiz para probar al chaval, y Pablo Martínez, un receptor más que todavía no ha tenido su oportunidad. Pese a tener el bloque de inicio muy definido, han sido titulares en una ocasión Parres y en dos Ramón, la primera en el inicio liguero, con su título de Supercopa aún ‘caliente’ y cayendo en casa de UBE L’Illa Grau por 3-1.

No solo ha caído en esa ocasión, ya que en la jornada 5, en su visita a Es Viver, su inicio sólido de partido no fue suficiente y no pudo impedir la remontada ibicenca en el 3-2 final tras mandar por 0-2. En cuanto a las cinco victorias sumadas, han sido por 3-0 frente a los dos recién ascendidos, debutando en casa contra Emevé y jugando el último antes de recibir a Unicaja Costa de Almería ante Almoradí, con de por medio otro ‘rosco’ sobre Vecindario. Como visitante ha ganado dos veces de las cuatro, por 1-3 en Melilla y por 0-3 en Soria, marcador con el que llega al duelo ante los ahorradores. Por tanto, nadie ha hecho un set en Los Planos en las tres jornadas en las que ha albergado partidos, y fuera han surgido los problemas para un Teruel al que se le da bien, a excepción de la pasada Copa del Rey, el club verde. Es algo que se quiere cambiar, para lo que se debe impedir que se llegue al límite mental, que ha sido el gran lastre en los últimos tiempos. El míster nijareño no sabe a quién va a poner de inicio, pero sean los que sean han comprendido bien la situación y no caerán en la dramatización, sino en el disfrute de su mejor voleibol.