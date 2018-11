El Poli, a por la tercera victoria consecutiva

No hay dos sin tres. Esta expresión vendría como anillo al dedo este domingo si el Poli Almería logra encadenar una nueva victoria. Los rojiblancos reciben al Guadix en el Estadio de la Juventud Emilio Campra, a partir de las 12:00 horas, en una cita a la que los anfitriones llegan muy motivados por los buenos resultados que han realizado en las últimas semanas. Vencieron por 2-3 en su último compromiso liguero en casa del River Melilla y seis días antes al Linares Deportivo por 2-1, sumando seis puntos seguidos importantísimos que han servido a los almerienses para estar ubicados fuera de los puestos de descenso, tanto del directo como del de arrastre, pese a ser uno de los recién ascendidos esta temporada a la categoría nacional.

El equipo de Jorge Garcés se encuentra en un momento dulce, aunque no es momento para relajarse lo más mínimo, sobre todo teniendo en cuenta la igualdad que reina en este Grupo IX en el que el Poli Almería, a día de hoy, está a seis puntos de los puestos de play off de ascenso. Evidentemente, es un dato simbólico, no es su prioridad y a estas alturas no hay nada decidido, las cosas pueden cambiar mucho de una semana a otra, pero no cabe duda de que el histórico cuadro capitalino parece estar haciendo bien sus deberes. Esta mañana, ante su gente, tratará de seguir caminando en positivo una semana más, para seguir ubicado en plazas de permanencia, su clara meta para esta campaña de su regreso a una Tercera División en la que está dando la cara.

Los rojiblancos tendrán delante a un conjunto accitano ante el que se enfrentaron por última vez en partido oficial en la campaña 1999-2000, cuando ambos militaban en la Segunda B, con dos victorias para los de Granada por 2-4 y 4-1. Los granadinos llegan al feudo de El Zapillo con cuatro puntos más que los de casa y con muchas ganas de sacarse la espinita de la derrota de la semana pasada por 0-3 ante el Torreperogil. Será un hueso muy duro de roer para un Poli que buscará su tercera victoria consecutiva.

Pulpileño y Huércal-Overa pretenden alejarse más del descenso

Tras obtener resultados positivos la pasada semana, Atlético Pulpileño y Huércal-Overa encaran esta nueva jornada con la mente puesta en dar una alegría a sus aficionados, ya que ambos juegan como locales en un domingo en el que tratarán de sumar tres puntos que les permitan alejarse aún más de los puestos de descenso en los que sí están sus rivales de este fin de semana. Los de Pulpí se miden a La Unión, mientras que los huercalenses harán lo propio en El Hornillo ante el Cieza, otro de los equipos que están en la parte más baja de la tabla y que, a priori, se presentan como oponentes asequibles, pero en esta categoría nunca hay que fiarse de los números ni relajarse.