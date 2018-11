El Poli nunca camina solo

El Poli Almería consiguió una importante victoria en La Espiguera que le permite poner tierra de por medio con respecto a la zona de descenso, haciendo más importante si cabe el triunfo de la pasada semana en casa frente al Linares Deportivo y eso que el partido no empezó de la mejor manera para los de Jorge Garcés. Estos encajaban un gol en el minuto 7, firmado por Nabil.

De todas formas, el conjunto rojiblanco tiró de casta y mejor predisposición para afrontar el partido. Se autoexigió y pronto, en el minuto 20, el equipo que dirige Jorge Garcés logró poner las tablas en el marcador con un gol de Adri Miranda, que también marcaría el tercero, al concectar con la cabeza un buen servicio. Llevando el peso del partido, el Poli Almería logró darle la vuelta al marcador gracias a un gol de Segura en el minuto 40, tras un buen servicio de Ruzzo.

La mejor actuación de los almerienses ante un rival anclado en la zona baja de la clasificación, le dio alas y una ventaja mayor justo cuando se reanudó el partido en la segunda parte. Gran pase interior de Garzón y con maestría definió Adri Miranda que hizo el tercero del Poli, el segundo en su cuenta particular.

Con los cambios realizados por el técnico melillense, el River consiguió meterse en el partido y consiguió recortar distancias en el minuto 53 con el gol de Muammad, que estableció el 2-3, pero no le permitió tener más alegrías porque el Poli supo controlar el duelo para sumar tres puntos que no por la ubicación del rival en la tabla -último clasificado- dejan de ser importantes para las intenciones del Poli Almería de no sufrir. Destaca, además, que es el cuarto partido de ocho a domicilio que juegan los almerienses en el que han logrado un resultado positivo.