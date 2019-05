El Poli firma tablas con el Vélez (0-0)

Poli Almería: Manu, Pinteño, Segura, Dani Albacete, Luis Suanes, Alberto, Yasser (Nico 84’), Jaime (Narci 66’), Edu Mendy (Óscar Vega 51’), Dani Garzón y Ruzzo.

El Poli Almería logró un trabajado empate frente al Vélez y duerme seis puntos por encima de los puestos de descenso por arrastre, que dependerán de los equipos que bajen desde la Segunda División B. Los rojiblancos recibían a uno de los mejores equipos de la categoría y, aunque ya no se jugaban nada importante, lo demostraron mandando en el inicio de un duelo en el que los almerienses fueron de menos a más con el paso del crono.

Penúltima ocasión del Pulpileño para dar caza al ‘play off’

El Atlético Pulpileño afronta la jornada con la mente puesta en llevarse los tres puntos en su visita al feudo de Los Garres. Y es que no le queda otra al equipo de Sebas López si desea seguir vivo en su lucha por dar caza a unos puestos de play off de ascenso que, a falta de tres jornadas para el final, tiene a tres puntos de distancia.

Por su parte, el Huércal-Overa visitará al Minerva con la idea de encadenar su segundo triunfo seguido y hacerlo además ante un rival directo en su pelea por eludir un descenso directo que ahora mismo tienen los huercalenses a cuatro puntos, por lo que no deben descuidarse lo más mínimo en esta recta final.

HORARIOS

Grupo XIII · 40ª jornada

Mazarrón-Cartagena B 11:00

La Unión-Yeclano 11:30

Minerva-H. Overa 11:30

Lorca FC-Totana 12:00

Real Murcia B-Algar 12:00

Mar Menor-Churra 17:30

UCAM B-Minera 18:00

Los Garres-Pulpileño 18:00

C. de Murcia-Lorca Dep. 18:00

Muleño-Águilas 18:00

Cieza-Estudiantes 18:30