El Poli reclama su plaza en el Grupo IX

El Poli Almería no se ha quedado ni mucho menos de brazos cruzados después de que este martes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicara a Guadix y Huétor Vega que jugarán la próxima temporada en el Grupo IX de la Tercera División, perjudicando con ello los intereses del club almeriense, que había logrado el ascenso a la categoría como tercer clasificado después de producirse una vacante por el ascenso del Atlético Malagueño a Segunda B.

Huétor Vega y Guadix, dos equipos descendidos desde la Tercera División a la División de Honor Andaluza al terminar en los puestos 18º y 19º la pasada temporada, posiciones que llevaban al descenso de categoría por la prevista reducción de 22 a 20 equipos, al ser un grupo supernumerario, reclamaron la permanencia en la categoría amparándose en el artículo 195.2, al existir vacantes por los ascensos a Segunda División B de Atlético Malagueño y Almería B.

El club confía en que la delegación almeriense defienda los intereses de la entidad rojiblanca

El artículo 195.2 reza que "si en el grupo en el que descendieron equipos por la sola circunstancia de haberse incluid más de dos supernumerarios de Segunda División B se originase por cualquier causa alguna vacante, los así descendidos con puntuación de permanencia tendrán derecho a ocuparlas en orden inverso a tal descenso".

Desde el Poli Almería, así como desde el Alhaurino, el otro equipo que saldría perjudicado por esta permanencia de los clubes granadinos, entienden que no se ha producido ningún descenso que afecte al Grupo IX de la Tercera División, por lo que no se cumple la circunstancia de haberse incluido más de dos supernumerarios procedentes de Segunda División B. Igualmente se basan en el artículo 195.1 en que "Cuando por cualquier circunstancia un grupo quede constituido supernumerariamente deberán adoptarse las previsiones pertinentes estableciéndose el número de descensos que corresponda para que la situación quede regularizada al término de la temporada", y que al finalizar la misma no ha quedado constituido en ningún caso supernumerariamente después de que no hubiera ningún descenso desde Segunda B.

En comunicado oficial, el Poli Almería ha añadido que "revisada la normativa vigente y tras haberla consultado, el club considera que dicha norma nos ampara en pleno derecho a ocupar la plaza que nos corresponde en el Grupo IX de la Tercera División", añadiendo que no existe ningún precedente que respalde la medida adoptada por la RFEF y reforzando su posición "el hecho de que esta temporada, en el Grupo VI, la vacante por ascenso haya sido ocupada por el club con mejor mérito deportivo de la delegación territorial correspondiente, tal y como recoge la normativa de la RFEF".

Joaquín García, presidente del Poli Almería, aseguraba ayer a Diario de Almería que "la Federación nos dijo que la plaza era nuestra" y que tanto la razón como el reglamento asiste a sus intereses e incluso que ya se han puesto en manos de abogados deportivos para llegar hasta el final.

Jorge Garcés, entrenador del equipo, se mostraba convencido también de que "la plaza es y va a seguir siendo nuestra" ya que "lo que ha pasado es algo incomprensible" y confía en que "Martín Doblado, como presidente del fútbol almeriense, no va a dejar que Almería sea ninguneada".

También apelaba a la tranquilidad el capitán del equipo, Dani Albacete, para quien "la Directiva nos ha dicho que estemos tranquilos porque lo que nos están haciendo no es legal", añadiendo que "bastante nos costó ganarlo en el campo como para que ahora nos hagan esto".

La polémica cruzó el charco hasta Argentina, donde Germán Mazzarino, futbolista del equipo en la última temporada y entrenador de sus categorías inferiores, también manifestaba que "lo que se gana en la cancha no puede disolverse en escritorios, si no se mata el fútbol; soy partidario de que las cosas se ganen en la cancha y se pierdan en la misma".

Primero, la RFEF confirmó al Poli Almería que tendría plaza en Tercera; luego, se la garantizó al Guadix y al Huétor Vega. La confección definitiva del Grupo IX parece estar todavía lejos de concretarse, con la duda de si será con 20 o con 22 equipos.