Portillo: "Termino contrato y no he tenido noticias del club"

Francisco Portillo es, junto a Fernando y De la Hoz, uno de los jugadores que cuyo contrato expira en junio de 2023. A diferencia de ambos capitanes, con quienes el club ya está en conversaciones de renovación, el centrocampista malagueño no ha recibido la llamada de la entidad y se centra en trabajar para conseguir disputar más minutos en el reinicio de la competición liguera con la visita al Cádiz del próximo 30 de diciembre.

¿Cómo se ve a nivel personal para encarar el regreso de la competición?

"Me ecuentro muy bien física y mentalmente. Me hubiera gustado tener más minutos en esta primera vuelta y estoy preparado para cuando el míster me necesite. Tengo experiencia y nadie me ha regalado nada, he tenido situaciones difíciles y el método es trabajar y dar el 100%".

En el amistoso ante el Al-Nassr se le vio a un gran nivel, dando incluso la asistencia de gol.

"Es importante sumar para el equipo colectiva o individualmente. Hay muchos futbolistas que disfrutan más dando una asistencia que haciendo un gol y a mí eso me gusta, ojalá lleguen muchas más".

¿Qué cree que puede aportarle al equipo la incorporación de Luis Suárez?

"Luis Suárez viene contrastado y nos va a aportar muchas cosas, él y también El Bilal, Dyego, Ramazani o Marezi. Tenemos muchas opciones para los que jugamos por detrás".

El club no se despidió de Juanjo Nieto, ¿cómo fue el adiós dentro del vestuario?

"Lo de Juanjo Nieto era complicado por su grave lesión. Es un compañero increíble, un futbolista excepcional y personalmente me llevo a un amigo, un ejemplo de trabajo y sacrificio. Seguro que en Huesca le irá bien, se lo merece".

¿Piensa que la afición está satisfecha con la trayectoria actual del equipo?

"Desde mi llegada he notado un cariño de la afición con el equipo muy bueno y creo que la gente está contenta este año, ojalá que las cosas sigan así".

¿Lo ha llamado el club para hablar de renovación?

"Termino contrato y no he tenido noticias del club, estoy tranquilo, lo que tenga que pasar en el futuro ya se verá".

¿Dónde puede estar la clave de la permanencia?

"Este año es un tanto atípico porque ha habido un parón y parece que ya empieza la segunda vuelta, pero queda bastante todavía. Empezar bien y seguir en línea ascendente va a ser clave para mantener la categoría. Es una situación nueva para todos y no sabemos bien cómo irá volver a competir otra vez. Habrá muchos cambios y por suerte nosotros tenemos a casi todos aquí, contentos de seguir mejorando y haciendo una piña".

¿Llegará en Cádiz el primer triunfo a domicilio?

"Si en Cádiz no logras sacar nada positivo luego vienen rivales fuertes a casa y la cosa se puede complicar. El objetivo es seguir yendo hacia arriba. Hay equipos fuertes que están en puestos que no le corresponden. Tenemos rivales fuertes en casa y debemos seguir sacando puntos porque la Liga estará muy competida".

¿Cómo se presenta el amistoso del viernes ante el Torino?

"Ante el Torino queremos seguir haciendo las cosas bien y acumulando buenas sensaciones".