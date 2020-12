El plantel del Club Deportivo El Ejido volvió a reencontrarse sobre el césped del anexo de Santo Domingo esta semana tras las vacaciones navideñas, destacando la presencia de dos caras nuevas en el grupo, las de los dos primeros refuerzos invernales que han llegado a la entidad ejidense: Wilfred y Tiago Portuga. El segundo ya ha tenido sus primeras palabras como futbolista celeste, mostrándose "muy contento en el CD El Ejido, con ganas de que vuelva la competición tras este parón. Vamos a demostrar donde merecemos estar de verdad".

Lateral izquierdo natural de Brasil, confiesa sobre los motivos que le hicieron recalar en el club ejidense que "me gustó mucho la propuesta y me llamó la atención. Tenía ganas de conocer el Grupo IV de Segunda B, porque ya había jugado en el I, II y III. Me pareció una oportunidad y no tuve dudas de aceptar. Quería probar cosas nuevas y este es un buen proyecto".

Sobre su trayectoria, el jugador de 29 años de edad comentaba que su formación fue en su país natal "y ya vine a jugar en Segunda División en Portugal, mi primera vez en Europa, con 21 años. En España llevo cinco temporadas en Segunda B. Vengo de Zaragoza con mucha ilusión, creo que vamos a hacer una buena campaña", definiéndose además como "un lateral que llega al fondo, pero muy atento atrás, en la marcación no se puede fallar".

A Tiago Venâncio Alves Pires (20-10-1991) le gusta lo que vio en su primera toma de contacto con el plantel este lunes. "Antes de firmar aquí estuve viendo vídeos, resúmenes de partidos y me gustó mucho como juega el equipo, pese a que no se obtuvieron buenos resultados. Soy muy optimista. En el primer entrenamiento que he estado, con lo poco que pude ver, ya me quedó claro que no merecemos estar donde estamos. Hay que mejorar, no podemos lamentarnos, hay que trabajar", admite.

En el conjunto almeriense, este experimentado defensor en la categoría de bronce se ha encontrado con dos futbolistas con los que ya compartió vestuario anteriormente: Sergio Parla e Ion Etxaniz. "Jugué con Parla en el Rayo Majadahonda y con Extaniz en el Ebro", destaca un lateral zurdo que tiene "muchas ganas de que el día 10 llegue pronto".