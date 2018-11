Del Potro, "tocado" por no poder jugar el MastersTres plazas para el Abierto Británico, en Valderrama

Juan Martín del Potro aseguró haber sentido que el mundo se le venía abajo cuando hace poco menos de un mes sufrió la fractura en su rodilla derecha que lo obligó a renunciar al Masters de Londres, que comenzará el domingo.

"Cuando me pasó cambiaron todos los objetivos, se me vino el mundo encima por ser algo inesperado", expresó el tenista, de 30 años y número cuatro del ranking mundial, que anunció el fin de semana su decisión de no jugar el Masters, que reúne a los ocho mejores de la temporada y al que había logrado clasificarse tras cinco años de ausencia.

El 11 de octubre Del Potro sufrió una fractura en la rótula de la pierna derecha en una caída sufrida en su encuentro de octavos de final de Shanghái ante el croata Borna Coric. Además de perderse el Masters, el argentino desistió de jugar los torneos de Basilea y París. "Fue un golpe duro que me costó mucho asimilar. Aún me cuesta verme fuera del Masters y del circuito y no poder concluir una de las mejores temporadas de mi carrera", señaló.

El Andalucía Valderrama Masters de 2019 (del 27 al 30 de junio) repartirá tres plazas para el Abierto Británico de ese mismo año. El torneo, que se disputará en el Real Club Valderrama de Sotogrande, será uno de los 16 eventos que la próxima temporada compondrán las Series de Clasificación para la 148 edición del Abierto Británico (del 14 al 21 de julio en el Royal Portrush Golf Club, en Irlanda del Norte), con un total de 46 plazas en juego. El camino hacia el Abierto comenzará el 15 de noviembre en Sidney y continuará en Johannesburgo, Singapur, Orlando, Ibaraki (Japón), Ancaster (Canadá) y Cheonan (Corea del Sur). Inglaterra, Irlanda, Escocia y Estados Unidos ofrecerán las últimas plazas para el British.